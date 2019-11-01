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    Одеса представила кращі практики на марафоні інклюзивної художньої освіти

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    Одеса представила кращі практики на марафоні інклюзивної художньої освіти

    Всеукраїнський педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти продовжив роботу в Одесі

    В Одеському інклюзивно-ресурсному центрі № 1 розпочав роботу Всеукраїнський педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти «ARTS FOR HEARTS: Одеса-Харків-Львів-2019». Захід проходить за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міськради.

    31 жовтня, педагогічний марафон продовжив роботу в Центральній міській бібліотеці ім. І. Франка, де були представлені кращі практики Одеси.

    Учасниками марафону стали 40 педагогів шкіл естетичного виховання з різних куточків України.

    Директорка департаменту культури та туризму Одеської міськради Тетяна Маркова, вітаючи учасників марафону і педагогів шкіл естетичного виховання, запропонувала проводити такі зустрічі щорічно.

    «Дуже важливо, що ми мали можливість спілкуватися, обмінюватися досвідом, бачити, що зроблено в інших містах України та впроваджувати у свою роботу. Педагоги Одеси домоглися значних результатів в інклюзивному навчанні. Займаючись творчістю з нашими викладачами, діти з особливими потребами реалізують свої таланти. Ми пишаємося нашими переможцями різних конкурсів, де вони показують свою майстерність. У відкритому доступі для них - спеціальні майданчики естетичного виховання. Ми відкрили в місті 3D об'єкти одеських пам'яток, які забезпечені шрифтом Брайля. У бюджеті держави закладені кошти для відвідування дітьми міст України. У нас же створені умови для людей з особливими потребами, розроблені спеціальні екскурсії, культурологічні маршрути для інвалідів-візочників. І ми з радістю поділимося досвідом роботи і візьмемо до уваги напрацювання колег інших міст», - зазначила Тетяна Маркова.

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    Одеса представила кращі практики на марафоні інклюзивної художньої освіти
    Одеса представила кращі практики на марафоні інклюзивної художньої освіти
    Одеса представила кращі практики на марафоні інклюзивної художньої освіти
    Одеса представила кращі практики на марафоні інклюзивної художньої освіти

    Під час зустрічі директорка Централізованої бібліотечної системи для дорослих Наталя Кликова представила виставку, присвячену інклюзивному розвитку.

    Про роботу з дітьми одеських інтернатів розповіла директорка Дитячої музичної школи № 8 Неля Фомицька, зазначивши, що найкраще діти розкриваються в колективі. І педагоги школи мають великий досвід у навчанні таких вихованців мистецтва. Юні таланти виступають на фестивалі «Фонтанська весна», на який Неля Фомицька запросила учасників педагогічного марафону.

    Викладачі шкіл естетичного виховання Одеси поділилися своїми напрацюваннями в художньому вихованні дітей. А учні шкіл показали свою майстерність, представивши музичні виступи.

    Одеса
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