Одеса представила кращі практики на марафоні інклюзивної художньої освіти



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Всеукраїнський педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти продовжив роботу в Одесі

В Одеському інклюзивно-ресурсному центрі № 1 розпочав роботу Всеукраїнський педагогічний марафон розвитку інклюзивної початкової мистецької освіти «ARTS FOR HEARTS: Одеса-Харків-Львів-2019». Захід проходить за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міськради.

31 жовтня, педагогічний марафон продовжив роботу в Центральній міській бібліотеці ім. І. Франка, де були представлені кращі практики Одеси.

Учасниками марафону стали 40 педагогів шкіл естетичного виховання з різних куточків України.

Директорка департаменту культури та туризму Одеської міськради Тетяна Маркова, вітаючи учасників марафону і педагогів шкіл естетичного виховання, запропонувала проводити такі зустрічі щорічно.

«Дуже важливо, що ми мали можливість спілкуватися, обмінюватися досвідом, бачити, що зроблено в інших містах України та впроваджувати у свою роботу. Педагоги Одеси домоглися значних результатів в інклюзивному навчанні. Займаючись творчістю з нашими викладачами, діти з особливими потребами реалізують свої таланти. Ми пишаємося нашими переможцями різних конкурсів, де вони показують свою майстерність. У відкритому доступі для них - спеціальні майданчики естетичного виховання. Ми відкрили в місті 3D об'єкти одеських пам'яток, які забезпечені шрифтом Брайля. У бюджеті держави закладені кошти для відвідування дітьми міст України. У нас же створені умови для людей з особливими потребами, розроблені спеціальні екскурсії, культурологічні маршрути для інвалідів-візочників. І ми з радістю поділимося досвідом роботи і візьмемо до уваги напрацювання колег інших міст», - зазначила Тетяна Маркова.

Під час зустрічі директорка Централізованої бібліотечної системи для дорослих Наталя Кликова представила виставку, присвячену інклюзивному розвитку.

Про роботу з дітьми одеських інтернатів розповіла директорка Дитячої музичної школи № 8 Неля Фомицька, зазначивши, що найкраще діти розкриваються в колективі. І педагоги школи мають великий досвід у навчанні таких вихованців мистецтва. Юні таланти виступають на фестивалі «Фонтанська весна», на який Неля Фомицька запросила учасників педагогічного марафону.

Викладачі шкіл естетичного виховання Одеси поділилися своїми напрацюваннями в художньому вихованні дітей. А учні шкіл показали свою майстерність, представивши музичні виступи.