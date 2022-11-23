Технології на службі у рятувальників: Parimatch надав гуманітарну допомогу ДСНС Одещини

Як Parimatch посилює одеських рятувальників

У межах технологічного підсилення захисників України під час повномасштабної війни бренд Parimatch передав ГУ ДСНС України в Одеській області важливе для щоденної роботи рятувальників технічне обладнання: монітори, ноутбуки, відеокамери, пристрої безпекового живлення, системні блоки та комплектуючими до них.

У боротьбі з наслідками надзвичайних ситуацій та численних ворожих обстрілів, представники ДСНС потребують сучасної техніки. Вона стане в пригоді як для злагодженої роботи між головним управлінням і рятувальниками на місцях, так і для фіксації, обробки та пришвидшеної передачі інформації з місць подій.

Розуміючи цю потребу, Parimatch надав понад 45 одиниць техніки Головному управлінню ДСНС в Одеській області. Передусім це системні блоки, багатофункціональні пристрої, монітори, ноутбуки, відеокамери, пристрої безпекового живлення та інше. Також компанія забезпечила підрозділ комплектуючими до техніки у вигляді мережевих фільтрів, кабелів живлення, VGA, DVI кабелів та адаптерів.

«Український бізнес, як і все суспільство, захоплюються самовідданістю рятувальників, які перші виїжджають на виклик та долають наслідки російських обстрілів. Щоб одеська команда рятувальників мала змогу оперативніше й ефективніше реалізовувати свої завдання, ми забезпечили її технологічне підсилення. Техніка допомагатиме координувати дії робітників ДСНС у регіоні», — зазначила Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.

Нагадаємо, що за дев'ять місяців активної війни Parimatch переказав на рахунки Мінсоцполітики, фонду дружин і матерів захисників Маріуполя, а також фонду Shakhtar Social ФК Шахтар понад 7,4 млн гривень у якості гуманітарної допомоги.