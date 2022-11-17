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На Одещині окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту

Надія Клочко
glavcom.ua
На Одещині окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту
Влада Одещини підтвердила влучання ворожих ракет у об'єкт інфраструктури
фото ілюстраційне

По всій Україні наразі триває повітряна тривога

Ворожі ракети поцілили по об’єкту інфраструктури на Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Посадовець також попередив, що є загроза масованого ракетного удару по всій території України.

«Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях», – зазначив він.

На Одещині окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту фото 1

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що  вибухи у Київській області пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

До слова, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Теги: Одещина війна

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