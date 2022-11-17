На Одещині окупанти вдарили по інфраструктурному об'єкту

По всій Україні наразі триває повітряна тривога

Ворожі ракети поцілили по об’єкту інфраструктури на Одещині. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

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Посадовець також попередив, що є загроза масованого ракетного удару по всій території України.

«Противник здійснив ракетний удар по об’єкту інфраструктури в нашій області. Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях», – зазначив він.

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Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вибухи у Київській області пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

До слова, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.