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Ракетний удар по Одещині: влада повідомила про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Одещині: влада повідомила про постраждалих
Відомо про трьох постраждали внаслідок ракетної атаки
фото ілюстративне

Вибух на території об‘єкту інфраструктури на Одещині стався о 6:44

Внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей. Про це повідомляє Одеська районна державна адміністрація.

«Сьогодні в котрий раз була проведена масована атака на території України та Одеського району в цілому – стався вибух в 6:44 на території об‘єкту інфраструктури, попередньо внаслідок влучання крилатої ракети», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працють підрозділи ДСНС та поліція.

«Відомо про трьох постраждалих. Не нехтуйте сигналами тривоги, бережіть себе та близьких», – зазначили в райадміністрації.

Ракетний удар по Одещині: влада повідомила про постраждалих фото 1

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру

На Київщині збито три ворожі дрони та дві крилаті ракети.

Теги: Україна окупанти росія Одещина війна

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