На Вінниччині поліцейські зупинили автомобіль із зброєю та наркотиками
На місці події авто оглянули слідчі та вибухотехніки
На стаціонарному посту у Немирові правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Sharan, водій якого перевозив зброю, набої та наркотики.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.
За словами начальника відділення поліції №5 Андрія Оберняка, поліцейські отримали оперативну інформацію, що цей водій може мати при собі зброю та вибухонебезпечні предмети.
На місці події авто оглянули слідчі та вибухотехніки. У чоловіка вилучили револьвер, перероблений для стрільби бойовими набоями, глушник до вогнепальної зброї, близько пів сотні набоїв, ножі, кастет, биту та пакунок з наркотиками.
Пояснювати, де взяв та куди віз зброю 50-річний житель Вінниці відмовився. Вилучене нині направлено на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Водія, поки що, затримали у процесуальному порядку. Йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою
Нагадаємо, днем раніше на Вінниччині поліцейські затримали перехожого зі зброєю.