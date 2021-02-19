На Вінниччині поліцейські зупинили автомобіль із зброєю та наркотиками

Пояснювати, де взяв та куди віз зброю 50-річний житель Вінниці відмовився

На місці події авто оглянули слідчі та вибухотехніки

На стаціонарному посту у Немирові правоохоронці зупинили автомобіль Volkswagen Sharan, водій якого перевозив зброю, набої та наркотики.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в області.

За словами начальника відділення поліції №5 Андрія Оберняка, поліцейські отримали оперативну інформацію, що цей водій може мати при собі зброю та вибухонебезпечні предмети.

На місці події авто оглянули слідчі та вибухотехніки. У чоловіка вилучили револьвер, перероблений для стрільби бойовими набоями, глушник до вогнепальної зброї, близько пів сотні набоїв, ножі, кастет, биту та пакунок з наркотиками.

Пояснювати, де взяв та куди віз зброю 50-річний житель Вінниці відмовився. Вилучене нині направлено на експертизу. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Водія, поки що, затримали у процесуальному порядку. Йому оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою

Нагадаємо, днем раніше на Вінниччині поліцейські затримали перехожого зі зброєю.