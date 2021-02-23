Незаконна торгівля ліками: в Одесі з аптеки вилучили препаратів на 50 тис. гривень

За таке правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

Працівники закладу здійснювали роздрібну торгівлю ліками без відповідної на це ліцензії

Один з аптечних закладів в Одесі торгував ліками без відповідної на це ліцензії

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що працівники закладу охорони здоров’я здійснювали роздрібну торгівлю медпрепаратами без відповідної на це ліцензії.

Згідно з санкцією статті, за таке правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією продукції й грошей, одержаних внаслідок вчинення цього правопорушення, чи без такої. З аптеки вилучені лікарські засоби на загальну суму понад п’ятдесят тисяч гривень.

Нагадаємо, голова комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький повідомив, що депутати планують зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт щодо заборони продажу ліків неповнолітнім. За словами нардепа, необхідність відповідних обмежень обумовлено низкою випадків, які сталися напередодні, коли діти труїлись медичними препаратами, які, за даними поліції, купили в аптеці.