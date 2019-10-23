Бездомні громадяни можуть отримати допомогу в спеціальному соццентрі Одеси



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В осінньо-зимовий період Одеський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання переведений на цілодобовий режим роботи

У зв’язку з погіршенням погодних умов та з метою належної організації надання своєчасної допомоги бездомним особам в осінньо-зимовий період 2019-2020 років у комунальній установі «Одеський міський центр реінтеграції осіб без визначеного місця проживання» функціонують відділення для ночівлі.

Так, по вул. Ціолковського, 1 працює відділення для ночівлі чоловіків, розраховане на одночасне перебування до 94-х осіб. По Балтській дорозі, 2 розташовані приміщення для розміщення 80-ти осіб без певного місця проживання, в тому числі і жінок.

При необхідності є можливість установки додаткових 30 ліжко-місць. В осінньо-зимовий період Центр переведений на цілодобовий режим роботи.

На базі відділень Одеського міського центру реінтеграції осіб без визначеного місця проживання створено банки одягу та взуття, які постійно оновлюються відповідно до сезону. Клієнтів забезпечують теплими речами, гарячим харчуванням та засобами гігієни.

За ініціативи громадських організацій та волонтерів департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради закуплений санітарний блок-контейнер для проведення санобробки осіб вищезазначеної категорії для уникнення розповсюдження різноманітних хвороб та інфекцій. Блок-контейнер розміщено на території відділення Центру реінтеграції по вул. Ціолковського, 1.

Медично-профілактичні послуги бездомним громадянам (первинний огляд, видача направлень для проходження медичного обстеження, влаштування на лікування до стаціонару або будинків-інтернатів) надаються пунктом першої медичної допомоги установи. Для цього налагоджено взаємодію з медичними закладами міста: Міською клінічною лікарнею №1, Центрами первинної медико-санітарної допомоги №7 та №10.

З метою запобігання та недопущення переохолодження та обмороження людей в осінньо-зимовий період спільно з благодійними та громадськими організаціями буде здійснюватися патрулювання місць потенціального скупчення бездомних осіб для направлення даної категорії до Центру реінтеграції. Фельдшером установи проводяться інструктажі з клієнтами про запобігання переохолодженню та обмороженню при низьких температурах.

Також організовано роботу телефонної лінії для отримання інформації про осіб, які будуть потребувати допомоги у період сильних морозів, та розроблено дорожню карту із зазначенням місцезнаходження Центру, номерів маршрутів громадського транспорту та направленням на медобстеження.

У разі значного зниження температури повітря на території міста будуть функціонувати стаціонарні пункти обігріву.

В рамках реалізації Міської цільової програми розв’язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30.01.2019 г. № 4211-VII, громадська організація «Християнська місія «Нове життя» надає відповідні послуги за напрямком соціального замовлення «Соціальна послуга стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування та перебувають у соціальному становищі бездомності». На фінансування соціальної послуги за зазначеним напрямком залучаються кошти міського бюджету в обсязі 150 тис. грн.

Питаннями допомоги бездомним громадянам також активно опікуються громадські організації, волонтери та благодійні фонди. Так, наприклад, Центр реінтеграції плідно співпрацює: з благодійним фондом «Шлях до Дому», філією благодійного фонду «Деполь Україна», благодійною організацією «100 відсотків життя», громадськими організаціями «Громадський рух «Віра, Надія, Любов» та «Десяте квітня». Укладено Меморандум з першим Одеським мыським центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Окрім мінімальної соціальної допомоги, бездомні громадяни мають змогу звернутись до комунальної установи «Одеський міський центр обліку бездомних громадян» за сприянням у реєстрації адреси місця проживання, отримати інформаційну, консультативну та юридичну підтримку, допомогу у відновленні документів і працевлаштуванні.