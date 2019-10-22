Конфлікт з перехожим мопедист вирішив за допомогою ножа



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За спричинення потерпілому тяжких тілесних ушкоджень зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі

Подія сталася на одному з регульованих пішохідних переходів в Суворовському районі Одеси. Водій мопеда, порушуючи ПДР, рухався на червоний сигнал світлофору, ледь не наїхавши на пішохода. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. Мопедист дістав з кишені ножа та вдарив ним 29-річного одесита в живіт, після чого залишив його, а сам поїхав геть.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про кримінальну подію до поліції повідомив лікар «швидкої», яка прибула на місце за викликом очевидців. Лікарі діагностували в потерпілого поранення черевної порожнини та грудної клітини. Чоловіка одразу ж доставили до лікарні, де наразі він перебуває у важкому стані.

Вже наступної доби поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. 29–річний одесит раніше вже притягувався до відповідальності за скоєння тяжкого злочину.

Наразі правопорушник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Сліство за ч. 1 ст. 121 ККУ триває.