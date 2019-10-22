В Одесі чоловік викрав у школярки телефон



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Правоохоронці викрили підозрюваного у пограбуванні малолітньої одеситки

Правопорушник підбіг до дівчинки, яка гралася недалеко від свого будинку з друзями, вихопив у неї з рук телефон і втік.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про подію, що сталася у Малиновському районі міста, школярка відразу розповіла матері, і та негайно звернулася до поліції.

В ході оперативно-розшукових заходів особу грабіжника було встановлено. Ним виявився 22-річний раніше судимий за майнові злочини уродженець Одеської області.

Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що викрадений ґаджет продав.

«Телефон поліцейські вилучили, після проведення усіх необхідних слідчих дій він буде повернутий власниці, - повідомив начальник Малиновського ВП Віктор Герасименко. - Дії молодика слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування».