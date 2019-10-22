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    В Одесі чоловік викрав у школярки телефон

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    В Одесі чоловік викрав у школярки телефон

    Правоохоронці викрили підозрюваного у пограбуванні малолітньої одеситки

    Правопорушник підбіг до дівчинки, яка гралася недалеко від свого будинку з друзями, вихопив у неї з рук телефон і втік.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Про подію, що сталася у Малиновському районі міста, школярка відразу розповіла матері, і та негайно звернулася до поліції.

    В ході оперативно-розшукових заходів особу грабіжника було встановлено. Ним виявився 22-річний раніше судимий за майнові злочини уродженець Одеської області.

    Чоловік зізнався у скоєному та розповів, що викрадений ґаджет продав.

    «Телефон поліцейські вилучили, після проведення усіх необхідних слідчих дій він буде повернутий власниці, - повідомив начальник Малиновського ВП Віктор Герасименко. - Дії молодика слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

    Триває досудове розслідування».

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