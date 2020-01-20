В Одесі сотні людей поринули в зимове море. Фоторепортаж
Водохресні купання проходили на Ланжероні.
В Одесі сотні городян прийшли на море, щоб скупатися в день Хрещення Господнього. За їхньою безпекою стежили рятувальники, нацгвардійці і медики.
По всьому периметру пляжу стоять рятувальники. На Ланжероні поставили баню, пункт обігріву та польову кухню з чаєм і бутербродами. Купання проходили без пригод: з води довелося рятувати тільки шльопанці одеситів.
Практично кожний, хто купався, робив селфі або позував перед своїми друзями з фотоапаратами. Деякі забігали в воду разом з гоупро-камерою. Так що скоро вся стрічка соцмереж буде в щасливих і замерзаючих людей, що вибігали з зимового моря.
До 11 ранку на пляж приїхав капелан. Він окропив святою водою 85 нацгвардійців і помолився за всіх присутніх на пляжі людей.
Джерело: Пушкинская.net