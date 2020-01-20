В Одесі сотні людей поринули в зимове море. Фоторепортаж



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Водохресні купання проходили на Ланжероні.

В Одесі сотні городян прийшли на море, щоб скупатися в день Хрещення Господнього. За їхньою безпекою стежили рятувальники, нацгвардійці і медики.

По всьому периметру пляжу стоять рятувальники. На Ланжероні поставили баню, пункт обігріву та польову кухню з чаєм і бутербродами. Купання проходили без пригод: з води довелося рятувати тільки шльопанці одеситів.

Практично кожний, хто купався, робив селфі або позував перед своїми друзями з фотоапаратами. Деякі забігали в воду разом з гоупро-камерою. Так що скоро вся стрічка соцмереж буде в щасливих і замерзаючих людей, що вибігали з зимового моря.

До 11 ранку на пляж приїхав капелан. Він окропив святою водою 85 нацгвардійців і помолився за всіх присутніх на пляжі людей.

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Джерело: Пушкинская.net