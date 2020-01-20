22 січня в Одесі відзначать День Соборності України
У День Соборності України, відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку
22 січня 2020 року в Одесі відзначать День Соборності України.
Урочистий ритуал покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться в парку ім. Т. Шевченка.
Початок - о 10:00.
В урочистостях візьмуть участь керівники міста, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, громадських організацій, громадськість.
Державний Прапор України в цей день буде піднято на адміністративних будівлях підприємств, установ і організацій, а також на житлових будинках.
В цей день у храмах Одеси пройдуть молебні за єдність України.
До Дня Соборності України протягом січня-лютого в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, а також бібліотеках міста Одеси пройдуть тематичні заходи.
На час проведення ритуалу покладання квітів у парку ім. Т. Шевченка з 9:40 до 10:20 тимчасово буде припинено рух автотранспорту на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36 по вулиці Маразліївській і в Сабанському провулку.