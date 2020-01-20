  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    22 січня в Одесі відзначать День Соборності України

    • Розсилка
    22 січня в Одесі відзначать День Соборності України

    У День Соборності України, відбудеться церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку

    22 січня 2020 року в Одесі відзначать День Соборності України.

    Урочистий ритуал покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку відбудеться в парку ім. Т. Шевченка.

    Початок - о 10:00.

    В урочистостях візьмуть участь керівники міста, представники дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, громадських організацій, громадськість.

    Державний Прапор України в цей день буде піднято на адміністративних будівлях підприємств, установ і організацій, а також на житлових будинках.
    В цей день у храмах Одеси пройдуть молебні за єдність України.

    До Дня Соборності України протягом січня-лютого в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, а також бібліотеках міста Одеси пройдуть тематичні заходи.

    На час проведення ритуалу покладання квітів у парку ім. Т. Шевченка з 9:40 до 10:20 тимчасово буде припинено рух автотранспорту на ділянці від будинку № 24 до будинку № 36 по вулиці Маразліївській і в Сабанському провулку.

    День Соборності України відзначається щорічно 22 січня в день проголошення в 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.
    Одеса прапор День Соборності
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ