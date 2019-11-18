Будинок Блещунова подарує одеситам настільну музейну гру



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музеї, дитячі будинки, школи, бібліотеки Одеси отримають в подарунок від Дому Блещунова настільну гру «Збери колекцію, створи музей»

19 листопада 2019 року в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій імені О. В. Блещунова відбудеться передача дитячим будинкам, школам, бібліотекам, музеям і спеціальним дитячим установам Одеси настільної гри «Збери колекцію, створи музей».

Початок заходу - о 15:00.

Музейна гра була розроблена командою наукових співробітників Будинку Блещунова, на реалізацію якої отримано грант від Українського культурного фонду.

Перед запуском у виробництво пробний екземпляр протестували в фокус-групах. Всього музейники випустили 120 екземплярів гри, 10 з них залишаться в Домі Блещунова.



Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О. В. Блещунова: м. Одеса, вул. Польська, 19.