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    Будинок Блещунова подарує одеситам настільну музейну гру

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    Будинок Блещунова подарує одеситам настільну музейну гру

    Музеї, дитячі будинки, школи, бібліотеки Одеси отримають в подарунок від Дому Блещунова настільну гру «Збери колекцію, створи музей»

    19 листопада 2019 року в Одеському муніципальному музеї особистих колекцій імені О. В. Блещунова відбудеться передача дитячим будинкам, школам, бібліотекам, музеям і спеціальним дитячим установам Одеси настільної гри «Збери колекцію, створи музей».

    Початок заходу - о 15:00.

    Музейна гра була розроблена командою наукових співробітників Будинку Блещунова, на реалізацію якої отримано грант від Українського культурного фонду.

    Перед запуском у виробництво пробний екземпляр протестували в фокус-групах. Всього музейники випустили 120 екземплярів гри, 10 з них залишаться в Домі Блещунова.

    Одеський муніципальний музей особистих колекцій імені О. В. Блещунова: м. Одеса, вул. Польська, 19.

    діти Одеса музеї
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