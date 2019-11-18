На присвоєння почесного звання «Мати - героїня» претендують дві одеситки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кандидатури ще двох багатодітних одеситок на присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» підтримала спеціальна міська комісія

15 листопада 2019 року відбулося шосте засідання міської комісії з розгляду кандидатур на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» під головуванням заступника Одеського міського голови Світлани Бедреги.

На засіданні комісії були розглянуті заяви 2-х кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати - героїня»:

Каськової Світлани Кирилівни – багатодітної матері, яка народила та виховала п’ятеро дітей;

Рубської Ніни Іванівни – багатодітної матері, яка народила та виховала п’ятеро дітей.

Всі діти представлених кандидаток є талановитими та творчими особистостями, мають нагороди за успіхи в навчанні, за спортивні досягнення та участь у музичних фестивалях та конкурсах.

Члени комісії одноголосно підтримали кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати - героїня».

Звання «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.