В Одесі за хабарництво судитимуть директора підприємства з працевлаштування моряків

Боротьба з корупцією триває

Одеська місцева прокуратура скерувала до Малиновського районного суду м. Одеси обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства з працевлаштування моряків за кордоном за підозрою у хабарництві. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком». Установлено, що обвинувачений вимагав та отримав