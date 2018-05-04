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    В Одесі за хабарництво судитимуть директора підприємства з працевлаштування моряків

    Боротьба з корупцією триває
    Одеська місцева прокуратура скерувала до Малиновського районного суду м. Одеси обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства з працевлаштування моряків за кордоном за підозрою у хабарництві. Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком». Установлено, що обвинувачений вимагав та отримав
    • Сьогодні, 10:58
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    Боротьба з корупцією триває

    Одеська місцева прокуратура скерувала до Малиновського районного суду м. Одеси обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства з працевлаштування моряків за кордоном за підозрою у хабарництві.

    Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Установлено, що обвинувачений вимагав та отримав 1050 доларів США неправомірної вигоди за виготовлення документів та працевлаштування особи у рейс, порушуючи встановлену законодавством процедуру.

    Крім того, під час слідства правоохоронці встановили ще один епізод одержання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів США.

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368-3 КК України здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції.

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