В Одесі за хабарництво судитимуть директора підприємства з працевлаштування моряків
- Сьогодні, 10:58
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Боротьба з корупцією триває
Одеська місцева прокуратура скерувала до Малиновського районного суду м. Одеси обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства з працевлаштування моряків за кордоном за підозрою у хабарництві.
Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».
Установлено, що обвинувачений вимагав та отримав 1050 доларів США неправомірної вигоди за виготовлення документів та працевлаштування особи у рейс, порушуючи встановлену законодавством процедуру.
Крім того, під час слідства правоохоронці встановили ще один епізод одержання неправомірної вигоди у сумі 1500 доларів США.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 368-3 КК України здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції.