Одеса приєдналася до міжнародної акції на підтримку недоношених дітей



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В Одесі завдяки міській програмі «Здоров'я» забезпечено європейську якість медичної допомоги недоношеним дітям

17 листопада відзначається Міжнародний день недоношених дітей. Цього дня педіатри, неонатологи, батьки і просто небайдужі люди більш ніж у 200 країнах світу об'єднуються для підтримки недоношених дітей.

Цього дня по всьому світу відомі архітектурні споруди підсвічують фіолетовим кольором. Ця ініціатива спрямована на привернення уваги суспільства до питань здоров'я недоношених дітей і профілактики передчасних пологів. Цього року Одеса вже втретє взяла участь у цій міжнародній ініціативі - 17 листопада було включене фіолетове підсвічування на Воронцовській колонаді.

В Одесі завдяки міській програмі «Здоров'я» створені умови для надання кваліфікованої медичної допомоги та виходжування відповідно до сучасних світових стандартів недоношених дітей, у тому числі з екстремально низькою масою тіла - 500-1000 грамів.

На базі міської дитячої лікарні №2 на Дачі Ковалевського працює одне з кращих в Україні відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених. Щорічно до відділення надходять близько 200 новонароджених, 85% з яких - недоношені діти.

Відділення оснащене сучасним медичним обладнанням, для транспортування новонароджених придбаний спеціальний реанімобіль. Цього року для відділення реанімації ДМЛ №2 за програмою «Здоров'я» закуплені унікальні інкубатори для новонароджених останнього покоління й інше нове обладнання на суму 4 млн. гривень.

В Одесі за програмою «Здоров'я» недоношених новонароджених з низькою масою тіла безкоштовно забезпечують дорогим препаратом сурфактанту «Куросурф» для профілактики і лікування дихальних розладів. Усі новонароджені, які потребують введення цього життєво важливого препарату, отримують його безкоштовно у всіх міських пологових будинках. Своєчасне введення сурфактанту запобігає розвитку тяжкої гіпоксії та можливій інвалідизації, рятує життя недоношених дітей.

Палати реанімації та інтенсивної терапії новонароджених з необхідним медобладнанням і кваліфікованим персоналом є у всіх п'яти міських пологових будинках Одеси. За програмою «Здоров'я» проводяться закупівлі нового обладнання для поліпшення якості медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим.

В Одесі досягнуті європейські показники виходжування новонароджених з екстремально низькою масою тіла.