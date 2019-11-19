Скороход назвала ухвалені «слугами народу» лобістські закони



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Народні депутати монобільшості прийняли закон, яким скасовується перелік підприємств, які не підлягають приватизації

Серед лобістських законів, які ухвалила Верховна Рада України поточного скликання, такі: закон про скасування пайової участі, судовий закон та закон, яким скасовується перелік підприємств, які не підлягають приватизації.

Про це в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK заявила народна депутатка (позафракційна) Анна Скороход.

«Почну з переліку підприємств на приватизацію. Це ж під когось все робиться. Я думаю, це під великі міжнародні організації, компанії, які хочуть контролю над серйозними підприємствами, які можна назвати«кровоносною системою України». Також, знаємо, була скасована пайова участь... Нагадаю, що це одноразовий збір, який платить забудовник у місцевий бюджет.... Так от тепер ніхто нічого вже більше платити не буде», – сказала Анна Скороход.

Вона наголосила, що, якщо боялися, що місцеві бюджети використовують ці кошти не за призначенням, то треба було просто прописати, що певний відсоток платиться усіма забудовниками під статтю про інфраструктуру і не може бути перекинутий на інші цілі.

«Все, ми вилікували систему, корупції тут не буде», – заявила Анна Скороход.

Ведуча попросила в Анни Скороход назвати інші лобістські закони.

«У мене питання до судового закону, який був ухвалений, адже я читала висновки Венеціанської комісії, яка чітко написала – не можна. Адже там є повне підпорядкування суддів. А в нас судовий орган незалежний. А там створюється якась комісія, яка може суддів виключати по своєму рішенню», – сказала Скороход.

Раніше у п'ятницю фракція «Слуги народу» вирішила виключити зі складу депутатів Антона Полякова і Анну Скороход.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради нардеп Скороход заявила, що її чоловіка затримали через її позицію проти скасування мораторію і запуску ринку землі.

У відповідь глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Скороход пропонувала хабар народним депутатам і має намір ініціювати її виключення з фракції.

До відома, спікер парламенту Дмитро Разумков прокоментував ситуацію навколо депутатки Скороход. Голова Ради підкреслив, що не може стверджувати, чи винен чоловік Скороход, чи ні.