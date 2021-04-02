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    Covid-19 на Одещині: на коронавірус за добу захворіли понад 1600 жителів

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    За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 44 людини - Covid-19 на Одещині: на коронавірус за добу захворіли понад 1600 жителів
    За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 44 людини
    фото: з відкритих джерел

    Серед нових хворих – 37 дітей та 44 медичних працівників

    Лабораторно підтверджено 1608 нових випадків захворювання на Covid-19 на території Одеської області протягом минулої доби, 1 квітня

    Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної адміністрації.

    Серед нових хворих – 37 дітей та 44 медичних працівників. Найбільша кількість хворих зафіксована в місті Одеса — таких 752, в Біляївському районі – 119, в Болградському районі – 66, в місті Ізмаїл – 48, в Овідіопольському районі –74, в місті Чорноморськ – 215.

    За добу від ускладнень коронавірусної інфекції померло 44 людини. Одужали за минулу добу 34 особи. Для визначення хворих на Covid-19 в регіоні провели 412 ІФА-тестів та 4162 ПЛР-тестів за добу.

    Станом на 2 квітня на коронавірусну інфекцію в Одеській області захворіли всього 110479 жителів, з яких 5031 дитина та 3534 медпрацівників. Померли ж від початку пандемії 1874 людей, а видужали 83308 осіб. За весь час провели 159238 ІФА-тестів та 482165 ПЛР-тестів для визначення ковід-хворих.

    Тим часом, в Україні за добу майже 20 тис. нових хворих Covid-19 і 433 смерті.

    Теги: Одеса коронавірус
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