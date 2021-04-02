Covid-19 б’є рекорди в Україні: за добу майже 20 тис. нових хворих і 433 смерті

1 квітня було госпіталізовано 5040 хворих на коронавірус

За минулу добу одужало від коронавірусу 10287 людей

За минулу добу, 1 квітня, в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

1 квітня було госпіталізовано 5040 осіб, одужало від коронавірусу 10287 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 711 630 осіб;

одужало – 1 333 370 осіб;

летальних випадків – 33 679;

проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 164 випадки

Вінницька область – 815

Волинська область – 522

Дніпропетровська область – 1 178

Донецька область – 852

Житомирська область – 855

Закарпатська – 389

Запорізька область – 755

Івано-Франківська область – 415

Київська область – 1 156

Кіровоградська область – 166

Луганська область – 187

Львівська область – 1 668

Миколаївська область – 456

Одеська область – 1 608

Полтавська область – 693

Рівненська область – 635

Сумська область – 786

Тернопільська область – 710

Харківська область – 1 494

Херсонська область – 221

Хмельницька область – 1 351

Черкаська область – 768

Чернівецька область – 466

Чернігівська область – 583

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомлялося, за добу 31 березня в Україні було виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт. Було госпіталізовано 5160 осіб, одужало від коронавірусу 9602 людини.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.