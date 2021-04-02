Covid-19 б’є рекорди в Україні: за добу майже 20 тис. нових хворих і 433 смерті
За минулу добу одужало від коронавірусу 10287 людей
За минулу добу, 1 квітня, в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.
1 квітня було госпіталізовано 5040 осіб, одужало від коронавірусу 10287 людей.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.
Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 711 630 осіб;
- одужало – 1 333 370 осіб;
- летальних випадків – 33 679;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 164 випадки
- Вінницька область – 815
- Волинська область – 522
- Дніпропетровська область – 1 178
- Донецька область – 852
- Житомирська область – 855
- Закарпатська – 389
- Запорізька область – 755
- Івано-Франківська область – 415
- Київська область – 1 156
- Кіровоградська область – 166
- Луганська область – 187
- Львівська область – 1 668
- Миколаївська область – 456
- Одеська область – 1 608
- Полтавська область – 693
- Рівненська область – 635
- Сумська область – 786
- Тернопільська область – 710
- Харківська область – 1 494
- Херсонська область – 221
- Хмельницька область – 1 351
- Черкаська область – 768
- Чернівецька область – 466
- Чернігівська область – 583
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомлялося, за добу 31 березня в Україні було виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт. Було госпіталізовано 5160 осіб, одужало від коронавірусу 9602 людини.
МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.
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