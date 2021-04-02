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    Covid-19 б’є рекорди в Україні: за добу майже 20 тис. нових хворих і 433 смерті

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    1 квітня було госпіталізовано 5040 хворих на коронавірус - Covid-19 б’є рекорди в Україні: за добу майже 20 тис. нових хворих і 433 смерті
    1 квітня було госпіталізовано 5040 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу одужало від коронавірусу 10287 людей

    За минулу добу, 1 квітня, в Україні виявлено 19893 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 433 пацієнти, що на 12 осіб більше, ніж 31 березня. Це є найбільшою кількістю смертей від початку пандемії.

    1 квітня було госпіталізовано 5040 осіб, одужало від коронавірусу 10287 людей.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1668), Одеській (1608), Харківській (1494), Хмельницькій (1351) та Дніпропетровській (1178) областях.

    Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 711 630 осіб;
    • одужало – 1 333 370 осіб;
    • летальних випадків – 33 679;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 1 164 випадки
    • Вінницька область – 815
    • Волинська область – 522
    • Дніпропетровська область – 1 178
    • Донецька область – 852
    • Житомирська область – 855
    • Закарпатська – 389
    • Запорізька область – 755
    • Івано-Франківська область – 415
    • Київська область – 1 156
    • Кіровоградська область – 166
    • Луганська область – 187
    • Львівська область – 1 668
    • Миколаївська область – 456
    • Одеська область – 1 608
    • Полтавська область – 693
    • Рівненська область – 635
    • Сумська область – 786
    • Тернопільська область – 710
    • Харківська область – 1 494
    • Херсонська область – 221
    • Хмельницька область – 1 351
    • Черкаська область – 768
    • Чернівецька область – 466
    • Чернігівська область – 583

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Як повідомлялося, за добу 31 березня в Україні було виявлено 17569 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби помер 421 пацієнт. Було госпіталізовано 5160 осіб, одужало від коронавірусу 9602 людини.

    МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

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    Теги: Україна Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
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