ЦВК розпустила Одеський тервиборчком через «численні порушення закону»



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Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня

Одеська ТВК поновила реєстрацію Дмитра Голубова кандидатом на посаду міського голови Одеси, якого раніше рішенням суду зняли з реєстрації

Центральна виборча комісія достроково розпустила Одеський територіальну виборчу комісію через «численні порушення законодавства».

Як повідомляє пресслужба ЦВК, відповідне рішення підтримали 16 членів комісії.

Голова ЦВК Олег Діденко підкреслив, що виборчі комісії не мають повноважень оцінювати рішення суду.

Видання «Суспільне» пише, що 13 жовтня Одеський окружний адміністративний суд скасував реєстрацію кандидата на посаду міського голови Одеси Дмитра Голубова. Суддя Ігор Завальнюк заявив, що міський тервиборчком порушив Конституцію і Виборчий кодекс, зареєструвавши Голубова.

На початку жовтня Голубов повідомив, що його зняли з виборів мера Одеси нібито через президента Володимира Зеленського. Суддя пояснив, що насправді його реєстрацію скасували через порушення вимоги про грошову заставу. Після цього Одеська ТВК знову зареєструвала Голубова кандидатом.

«Комісія розглядала документи і ухвалила позитивне рішення про реєстрацію двох політичних сил («Блоку Дмитра Голубова» та «Нашого краю», – ред.) без будь-яких термінів, вже після того, як терміни, передбачені законодавством, давно сплили… Це грубе порушення створювало для Центральної виборчої комісії всі підстави для їх розпуску», – розповів голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій Бойко в коментарі виданню «Думская».

Раніше Центральна виборча комісія скасувала постанови Одеської міської ТВК про реєстрацію ряду кандидатів на посаду міського голови Одеси, серед яких кандидати з прізвищами Зеленський, Філімонов та Саакашвілі.

Як відомо, на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів.

Нагадаємо, партію колишнього глави ЦВК Ківалова не зареєстрували на вибори в Одесі.

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня. 29 вересня закінчився термін подачі документів кандидатів у мери.