Партію колишнього глави ЦВК Ківалова не зареєстрували на вибори в Одесі



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Водночас тервиборчком зареєстрував Сергія Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси

Причиною відмови є недотримання гендерних квот партії Ківалова

Одеська міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації Української морської партії Сергія Ківалова на виборах.

Про це йдеться у рішенні Одеського міськтервиборчкому.

«...Відмовити у реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською обласною організацією Української морської партії Сергія Ківалова у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів», – йдеться у постанові.

У документі зазначається, що причиною відмови є недотримання гендерних квот партії.

«Відповідно до ч. 9 ст. 219 Виборчого кодексу України, під час формування єдиного та територальних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п'ятірці (у місцях з першого по п'яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок не менше двох кандидатів кожної статі», – пояснили у ТВК.

Водночас тервиборчком зареєстрував Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси.

Як відомо, на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів.

Крім того, у Харкові на посаду міського голови претендують 15 кандидатів.

Також, у Києві зареєстрували вже 17 кандидатів у мери.

До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.