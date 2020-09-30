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    Партію колишнього глави ЦВК Ківалова не зареєстрували на вибори в Одесі

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    <p>Водночас тервиборчком зареєстрував Сергія Ківалова кандидатом на посаду міського голови&nbsp;Одеси</p> - Партію колишнього глави ЦВК Ківалова не зареєстрували на вибори в Одесі

    Водночас тервиборчком зареєстрував Сергія Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси

    Причиною відмови є недотримання гендерних квот партії Ківалова

    Одеська міська територіальна виборча комісія відмовила у реєстрації Української морської партії Сергія Ківалова на виборах.

    Про це йдеться у рішенні Одеського міськтервиборчкому.

    «...Відмовити у реєстрації всіх кандидатів у депутати, включених до виборчих списків на перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, висунутих Одеською обласною організацією Української морської партії Сергія Ківалова у зв'язку з порушенням порядку висування кандидатів», – йдеться у постанові.

    У документі зазначається, що причиною відмови є недотримання гендерних квот партії.

    «Відповідно до ч. 9 ст. 219 Виборчого кодексу України, під час формування єдиного та територальних виборчих списків організація партії повинна забезпечити присутність у кожній п'ятірці (у місцях з першого по п'яте, з шостого по десяте і так далі) кожного виборчого списку чоловіків і жінок не менше двох кандидатів кожної статі», – пояснили у ТВК.

    Водночас тервиборчком зареєстрував Ківалова кандидатом на посаду міського голови Одеси.

    Як відомо, на посаду мера Одеси претендує 18 кандидатів.

    Крім того, у Харкові на посаду міського голови претендують 15 кандидатів.

    Також, у Києві зареєстрували вже 17 кандидатів у мери.

    До слова, партія «За майбутнє» висунула у мери Києва ексдепутата від «Самопомочі».

    Нагадаємо, 24 вересня завершився термін подачі документів для реєстрації кандидатів на місцеві вибори.

    ЦВК вибори Одеса місцева влада партії політика мер Сергій Ківалов
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