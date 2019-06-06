Де живе крокодил: Одеський зоопарк оголосив конкурс дитячих малюнків



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З 1 червня по 1 вересня Одеський зоопарк приймає на конкурс малюнки та ілюстрації. Найкращі роботи увійдуть до книги «Де живе крокодил»

Конкурс покликаний виявити юні таланти, залучити юних художників до створення ілюстрацій для дитячої книги, а також підвищити інтерес до світу живої природи.

У конкурсі беруть участь усі охочі, незалежно від віку і проживання, хто хоче спробувати себе в якості ілюстратора дитячих книг.

До участі в конкурсі приймаються малюнки із зображенням рептилій, амфібій, морських мешканців і риб Одеського зоопарку. Зокрема, юним художникам пропонують намалювати таких вихованців, як:

Середньоазіатська черепаха, червононога (вугільна) черепаха, зірчаста черепаха; Кінікса (черепаха); Далекосхідна м'якотіла черепаха (Китайський трионікс); Бахромчата черепаха (Матамата); Нільський крокодил; Токи; Кримський гекон; Мадагаскарська фельзума; Бородата агама; Плямистий леопардовий еублефар; Шлемоносний василіск; Зелена ігуана; Звичайний удав; Анаконда; Пітон; Звичайний вуж; Чотириполосий полоз (сарматський), лисий лазячий полоз; Королівська змія; Скат моторо; Риба-клоун; Щука; Сом; Пангасіус; Барбус; Золота рибка; Іспанський тритон; Гладенька шпорцева жаба; Жаба-ага; Карибська жаба; Австралійська квакша; Равлик.

На конкурс приймаються кольорові малюнки.

Вимоги до оформлення конкурсних робіт:

малюнки можуть бути виконані на білому аркуші будь-якого формату, кольорові;

у заявці слід вказати прізвище, ім'я та по батькові автора, телефон, електронну адресу, місце навчання;

заявки можна подавати в електронній формі, за умови надання роботи на виставку в разі перемоги на конкурсі.

Для участі в конкурсі необхідно роботи в форматі JPG надіслати електронною поштою [email protected] або передати до зоопарку за адресою: Новощепний ряд, 25.

До 1 жовтня 2019 року на підставі аналізу поданих матеріалів журі конкурсу формує шорт-лист фіналістів з авторів, роботи яких візьмуть участь у виставці.

Для переможців буде проведена безкоштовна екскурсія зоопарком.

Оголошення і нагородження переможців конкурсу відбудеться на відкритті виставки малюнків. Найкращі роботи увійдуть до книги «Де живе крокодил». Кожен учасник конкурсу отримає сертифікат учасника.

Конкурс проходить за підтримки департаменту культури та туризму Одеської міської ради.