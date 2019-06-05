Депутат звинуватив Авакова у цинізмі і закликав Зеленського привести до тями міністра



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Лещенко вважає, що Зеленський повинен відправити Авакова у відставку

Народний депутат Сергій Лещенко звинуватив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у цинізмі і закликав президента України Володимира Зеленського відправити його у відставку.

Про це Лещенко написав в соцмережі facebook.

«Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сказав, що не збирається подавати у відставку через вбивство п'ятирічного хлопчика Кирила співробітниками поліції. Дивовижний цинізм. Аваков вже при третьому президентові на посаді: почав за Турчинова, продовжив при Порошенку, і ось зараз працює при Зеленському. Здається, що він повірив у власну незамінність і безгрішність», - зазначив нардеп.

Лещенко підкреслив, що у цій ситуації єдиний, хто може охолодити запал Авакова - це всенародно обраний президент Зеленський.

«Так, можна бути вдячним Авакову за те, що він не пішов на змову з Порошенком на виборах (до речі, я впевнений, це не допомогло б Порошенко). Але, подякувавши Авакову за чесно виконану роботу, президент Зеленський має моральне право попросити його звільнити крісло. Чи підтримуєте ви ідею, щоб Зеленський ініціював перед Аваковим питання його добровільної відставки?», - написав політик.

Нагадаємо, 31 травня до травматологічного відділення Переяслав-Хмельницької лікарні звернулися батьки п’ятирічного хлопчика з попереднім діагнозом відкрита черепно-мозкова травма. У дитини було виявлене кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

3 червня хлопчик помер у лікарні.

Поліція заявляла, що їм вдалося встановити обставини події, виявити предмети та інші речові докази, які можуть свідчити про те, що дитина начебто отримала травму голови внаслідок випадкового пострілу. Пізніше у Держбюро розслідувань встановили, що до нанесення вогнепальних ушкоджень дитині причетні два працівники Переяслав-Хмельницького відділення Нацполіції.

Голосіївський райсуд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави підозрюваних у вбивстві п’ятирічного хлопчика поліцейських Володимира Петровця та Івана Приходька.

4 червня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею загиблого хлопчика.

Слідчі, які розслідують вбивство, досі не знайшли зброю, з якої було здійснено постріл, хоча були проведені допити та слідчі експерименти.

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