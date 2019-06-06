В Одесі дітям з інвалідністю надають соціальні та реабілітаційні послуги



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Діти з інвалідністю та їх сім'ї отримують необхідну допомогу в Одеському центрі реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку

Для роботи з сім'ями, які виховують дітей з інвалідністю, в Одесі функціонує Центр реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку.

Основним напрямком роботи закладу є надання соціальних і реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю в умовах денного стаціонару й амбулаторного відділення.

Щодня в Центрі проходять соціальну, психологічну, педагогічну і трудову реабілітацію 417 вихованців, з яких: 150 отримують допомогу амбулаторно, 148 - у групах денного перебування, 51 осіб - у відділенні навчально-виробничих майстерень, 17 - у відділенні трудотерапії, 14 підопічних живуть у соціальному гуртожитку, 37 осіб з інвалідністю знаходяться під патронатом.

Протягом 2018 року консультативну допомогу і курс реабілітаційних послуг отримали більш ніж 800 сімей (на 14,3% більше, ніж у 2017 році).

Із зарахованих до Центру дітей 213 - діти з інвалідністю та 204 дитини - група ризику, що на 5,2% та 1,9% відповідно більше, ніж у 2017 році.

У рамках виконання міської програми «Рівність» на 2016-2019 роки батькам, які виховують дітей з інвалідністю, надається матеріальна допомога на їх реабілітацію та оздоровлення. У 2018 році грошові кошти в розмірі 7 тис. грн. отримали 85 дітей (на загальну суму 595 тис. грн.).

Спільно з Інститутом реабілітації ім. Януша Корчака за участю вихованців навчально-виробничих майстерень реалізовуються соціальні проекти:

соціальної їдальні (для людей з вадами зору на базі їдальні КУ «Комбінат громадського харчування»);

постійно діючої пральні (прання білизни літнім людям, які знаходяться на обліку в територіальних центрах);

«Зелене господарство» (отримання необхідних навичок роботи в тепличному господарстві, зимовому саду і на прилеглій зеленій території).

У червні 2019 року на вул. Космонавтів, 27/1 заплановано відкриття двох відділень Центру: відділення для денного перебування дітей з важкою формою інвалідності, які досягли повноліття (на 24 особи), і амбулаторне відділення ранньої реабілітації на 100 дітей. Приміщення повністю відповідають вимогам для розміщення таких відділень.

Відкриття додаткових відділень Центру реабілітації осіб з відхиленнями психофізичного розвитку дозволяє вирішити соціальну проблему для дітей з інвалідністю, яка не вирішувалась протягом декількох років.