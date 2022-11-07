Дерусифікація Одеси: мовний омбудсмен звернувся з вимогою до Труханова

Мовний омбудсмен звернувся до мера Одеси щодо ситуації з вивісками у місті

Моніторинг одеських активістів свідчить, що вивіски багатьох закладів у місті розміщені з порушенням мовного законодавства

Вивіски в Одесі, розміщені лише недержавною мовою, повинні бути демонтовані. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у зверненні до мера міста Геннадія Труханова, повідомляє його пресслужба.

«Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повторно звернувся до одеського міського голови Геннадія Труханова щодо необхідності демонтажу вивісок, табличок, інших носіїв інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами, які розміщені лише недержавною мовою», – йдеться у повідомленні.

Мовний омбудсмен також вимагає внести в правила благоустрою Одеси та інших регуляторних актів щодо обов’язкового надання інформації на вивісках, табличках та інших носіях українською мовою із можливістю дублювання іншими.

«Ще в лютому 2022 року був надісланий відповідний лист щодо необхідності вжиття заходів із недопущення порушення на території міста Одеси вимог Закону в частині розміщення інформації для загального ознайомлення, а також зовнішньої реклами лише недержавною мовою. Проте станом на сьогодні ні відповіді, ні відповідних дій немає», – йдеться в листі Кременя.

Офіс мовного омбудсмена зазначає, що отримує звернення про порушення законодавства щодо розміщення вивісок в Одесі. Це ж підтверджує й моніторинг одеських активістів, за висновком якого кожен другий із перевірених 150 закладів порушує мовне законодавство.

«Ситуація щодо дотримання мовного законодавства в Одесі вкрай обурлива і несприятлива ще й у світлі того, що влада РФ використовує російську мову як один із інструментів геополітичної експансії. Мовне питання є одним із головних у веденні російською федерацією війни проти України. Отже – розміщена з порушеннями зовнішня реклама на вулицях і проспектах наших міст повинна бути прибрана», – йдеться в коментарі Кременя.

Міська влада Одеси наразі не коментувала це звернення.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» – був ухвалений Верховною Радою 25 квітня 2019 року, 16 липня 2019 року він набрав чинності. Імплементація окремих статей закону була розтягнута в часі (відбувалася кожні пів року). Зокрема, з 16 січня 2020 року набула чинності стаття 32, яка визначає застосування державної мови у сфері реклами.

Нагадаємо, раніше Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

6 листопада пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру загорнули в чорний пакет.