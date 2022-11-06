Пристрасті довкола пам’ятника Катерині ІІ в Одесі: влада заховала монумент в чорний пакет (фото)

Активісти борються за знесення пам'ятника

Пам’ятник російській імператриці Катерині ІІ в Одесі місцева влада обнесла парканом. Саму скульптуру замотали в чорний пакет. Про це повідомляє видання «Думська».

Видання зазначає, що мета таких дій невідома. «Можливо, його (монумент - ред.) вирішили законсервувати та вберегти від ворожих обстрілів, як раніше інші міські пам'ятники, а можливо таким чином мерія намагається врятувати Катерину від нових зазіхань активістів, які борються за знесення пам'ятника», – йдеться у повідомленні.

5 фото На весь екран









Раніше повідомлялося, що невідомі розписали пам'ятник Катерині ІІ в Одесі і порівняли її з Путіним.

Нагадаємо, Одеська обласна військова адміністрація рекомендувала Одеській міськраді демонтувати пам'ятники Катерині II та Олександру Суворову. Про це стало відомо з листа ОВА до мерії. В листі зазначається, що вказані пам'ятники не приймалися під охорону держави як об’єкти культурної спадщини.

До відома, Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.