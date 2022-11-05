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Мер Одеси несподівано змінив позицію щодо пам’ятника Катерині ІІ

Надія Клочко
glavcom.ua
Мер Одеси несподівано змінив позицію щодо пам’ятника Катерині ІІ
Міськрада Одеси проведе голосування щодо демонтажу пам'ятника Катерині ІІ
фото з відкритих джерел

Більшість одеситів висловилися за демонтаж пам’ятника російській імператриці

Одеська міськрада повідомила про завершення голосування, на якому більшість містян підтримали демонтаж пам’ятника російські імператриці Катерині ІІ. Міський голова Одеси Геннадій Труханов, який раніше виступав проти знесення пам'ятника, заявив, що проголосує на сесії міськради за демонтаж пам’ятника.

«Завершено процедуру підбивання підсумків голосування присвяченого подальшій долі пам’ятника «Засновникам Одеси (Катерині II)», яке відбувалось на платформі «Соціально активний громадянин». Більшість одеситів, що проголосували, підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі», – йдеться у повідомленні пресслужби Одеської міськради.

За даними місцевої влади, наступний крок – винесення питання на найближчу сесію міської ради. Міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що голосуватиме за демонтаж пам’ятника.

«Переконаний, що результати вільного голосування на платформі «Соціально активний громадянин» будуть враховані депутатами міської ради, за якими залишається ухвалення остаточного рішення. Особисто я голосуватиму «за» демонтаж пам'ятника та перенесення його до парку Імперського та Радянського минулого, про ідею створення якого я розповідав кілька місяців тому. Найближчим часом у цьому питанні буде поставлено остаточну крапку – у рамках загальноприйнятих демократичних норм і чинного українського законодавства», – написав Труханов у Facebook.

Мер Одеси несподівано змінив позицію щодо пам’ятника Катерині ІІ фото 1

Нагадаємо, наприкінці вересня Одеська міськрада не підтримала демонтаж пам'ятника російській імператриці Катерині II на однойменній площі міста та переміщення до обласного історико-краєзнавчого музею. 

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого», замість того, щоб зносити пам'ятник Катерині ІІ та Суворову. Згодом Труханов заявив, що він проти «варварського» знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Мер розповів про початок громадських слухань щодо подальшої долі пам'ятника та наголосив, що процедуру ухвалення рішення необхідно проходити «цивілізовано».

10 вересня на пам'ятнику імператриці Катерині ІІ в Одесі з'явився напис, зроблений червоною фарбою. Імператрицю прирівняли до російського диктатора Путіна. 

2 листопада на голову пам'ятника Катерині ІІ в Одесі невідомі надягли червоний ковпак ката, а до руки прив'язали зашморг.

Додамо, що мер Одеси Геннадій Труханов раніше проігнорував пропозицію знести пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ.

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Теги: Геннадій Труханов пам'ятник Одеса

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