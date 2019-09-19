Десантний корабель США зайшов до порту Одеси (фото)



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Один з новітніх американських десантних кораблів США - катамаран USNS Yuma

Корабель прямував до Поті (Грузія), але грузинська влада йому не дозволили увійти в територіальні води

Транспортно-десантний корабель USNS Yuma (США) у четвер зайшов до порту Одеси. Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Корабель прямував до Поті (Грузія), але грузинська влада йому не дозволили увійти в територіальні води.

Після цього корабель розвернувся і пішов до Одеси.

USNS Yuma - експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Побудований 2017 року. Спущений на воду три рік тому, в експлуатації з квітня 2017 року. Довжина 103 метра, ширина 28,5 метрів.

Чотири дизельні двигуни сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил надають руху відмітні рушії, що розганяють корабель до божевільних 43 вузлів (79 км/год). Повна водотоннажність 2400 тонн. Може взяти на борт більше 300 морських піхотинців і близько 550 тонн різного спорядження, в тому числі бойову техніку і танки. Осадка близько 4 метрів, що дозволяє діяти на мілководді. Є вертолітний майданчик.

Як повідомлялось, раніше розвідувальний корабель Великої Британії зайшов до порту Одеси.