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    Росія готується повернути Україні захоплені кораблі – адвокат

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    Захоплені РФ українські кораблі у Керченській протоці - Росія готується повернути Україні захоплені кораблі – адвокат
    Захоплені РФ українські кораблі у Керченській протоці

    За словами Полозова, для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні

    В даний час тривають процедури щодо повернення Україні захоплених РФ в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблів.

    Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів адвокат українських моряків Микола Полозов.

    «Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження обличчя і свою тезу про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якщо б звільнили тільки моряків, це виглядало б, - ред.) як - ну все - виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються»,- пояснив Полозов.

    За його словами, для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

    Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

    7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.

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