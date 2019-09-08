Росія готується повернути Україні захоплені кораблі – адвокат



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Захоплені РФ українські кораблі у Керченській протоці

За словами Полозова, для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні

В даний час тривають процедури щодо повернення Україні захоплених РФ в листопаді 2018 року в Керченській протоці кораблів.

Про це в коментарі «РБК-Україна» розповів адвокат українських моряків Микола Полозов.

«Для Росії було вкрай важливо продемонструвати збереження обличчя і свою тезу про те, що юрисдикція трибуналу на них не поширюється. Якщо б звільнили тільки моряків, це виглядало б, - ред.) як - ну все - виконали рішення трибуналу, а тут ніби як великий обмін. Вони цим прикриваються»,- пояснив Полозов.

За його словами, для Росії важливо виконати рішення міжнародного трибуналу, тому кораблі повернуть Україні.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Також у суботу ввечері Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тлі повернення політв'язнів Кремля до України.