Директор державного підприємства в Одесі попався на хабарі у 10 тис. грн



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Чиновник намагався здати в оренду складські приміщення

Прокуратура Одещини здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це інформує прес-служба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Під час розслідування прокурори спільно зі співробітниками Управління захисту економіки органів поліції та слідчими ГУНП в області викрили на хабарі посадовця держпідприємства.

«На гарячому» затримали директора державного підприємства (зберігання та утилізація відходів), який вимагав та отримав 10 тис грн неправомірних коштів від підприємця за укладання договору відповідального зберігання його майна на складах ДП.

Досудове розслідування триває.