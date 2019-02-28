Генпрокурор заявив, що ТСК у справі Гандзюк не надавала слідству жодної інформації



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Генпрокурор Юрій Луценко не бачить користі у створенні ТСК для розслідування вбивства Катерини Гандзюк

Луценко стверджує, що представники ТСК жодного разу не зустрічалися з ним

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів не передавала Генпрокуратурі та Службі безпеки України жодної офіційної інформації. Про це повідомив під час слухання проміжного звіту ТСК, повідомляє РБК-Україна.

За словами Луценка, представники ТСК жодного разу не зустрічалися з ним.

«Можу офіційно заявити, що ТСК жодного разу не зустрічалася ні зі мною, ні з міністром внутрішніх справ, як керівниками органами досудового слідства і процесуального керівництва. Також жодної інформації від ТСК в офіційному порядку ні я, ні СБУ, ні МВС не отримали. Тому говорити про користь ТСК я особисто не можу», - повідомив генпрокурор.

Нагадаємо, в Раді сьогодні, 28 лютого, представляють проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів.

Як повідомлялося раніше, глава ТСК Борислав Береза підкреслював, що постанова про продовження терміну роботи ТСК вже зареєстрована в парламенті і закликав Раду продовжити роботу комісії.

Додамо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.