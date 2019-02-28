  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Генпрокурор заявив, що ТСК у справі Гандзюк не надавала слідству жодної інформації

    • Розсилка
    Генпрокурор Юрій Луценко не бачить користі у створенні ТСК для розслідування вбивства Катерини Гандзюк - Генпрокурор заявив, що ТСК у справі Гандзюк не надавала слідству жодної інформації
    Генпрокурор Юрій Луценко не бачить користі у створенні ТСК для розслідування вбивства Катерини Гандзюк

    Луценко стверджує, що представники ТСК жодного разу не зустрічалися з ним

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів не передавала Генпрокуратурі та Службі безпеки України жодної офіційної інформації. Про це повідомив під час слухання проміжного звіту ТСК, повідомляє РБК-Україна.

    За словами Луценка, представники ТСК жодного разу не зустрічалися з ним.

    Читайте також

    «Можу офіційно заявити, що ТСК жодного разу не зустрічалася ні зі мною, ні з міністром внутрішніх справ, як керівниками органами досудового слідства і процесуального керівництва. Також жодної інформації від ТСК в офіційному порядку ні я, ні СБУ, ні МВС не отримали. Тому говорити про користь ТСК я особисто не можу», - повідомив генпрокурор.

    Нагадаємо, в Раді сьогодні, 28 лютого, представляють проміжний звіт Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів.

    Як повідомлялося раніше, глава ТСК Борислав Береза підкреслював, що постанова про продовження терміну роботи ТСК вже зареєстрована в парламенті і закликав Раду продовжити роботу комісії.

    Додамо, Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк до 3 липня 2019 року.

    Читайте також
    ТСК МВС Юрій Луценко Генпрокурор СБУ суд вбивство розслідування Катерина Гандзюк Борислав Береза
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ