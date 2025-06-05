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Дівчинка з Одеси, яка врятувала маму під час атаки дронів, отримала нагороду від МВС

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Дівчинка з Одеси, яка врятувала маму під час атаки дронів, отримала нагороду від МВС
МВС відзначило 10-річну Даріну Звіряку з Одеси – лауреатку акції «Діти-герої»
фото: facebook-сторінка МВС

10-річна дівчинка врятувала маму під час дронової атаки на Одесу

 

10-річна Даріна Звіряка з Одеси стала лауреаткою всеукраїнської акції МВС «Діти-герої». Під час нічного обстрілу міста дівчинка розбудила маму за мить до вибуху, тим самим врятувавши їй життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МВС України.

У ніч з 30 квітня на 1 травня 2025 року російські дрони-камікадзе атакували Одесу. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей, п’ятнадцятеро були поранені, а десятки житлових будинків – зруйновані.

У одному з таких будинків жила 10-річна Даріна Звіряка разом із мамою. Коли дівчинка відчула загрозу, вона негайно розбудила маму. Як зазначили в МВС, вибух стався буквально за кілька секунд після того, як жінка вийшла з кімнати.

«Дівчинка, сама того не усвідомлюючи, врятувала життя найріднішої людини», – йдеться в дописі Міністерстві внутрішніх справ.

Даріна Звіряка — лауреатка акції «Діти-герої»
Даріна Звіряка — лауреатка акції «Діти-герої»
фото: facebook / МВС України

За рішучі дії та врятоване життя Даріну відзначили у межах всеукраїнської благодійної акції «Діти-герої». Вона стала однією з її лауреатів у 2025 році.

Акція відзначає дітей, які здійснили героїчні вчинки у мирний або воєнний час.

Історія Даріни особлива ще й тим, що її родина вже вдруге постраждала від війни. У 2014 році її мама, будучи вагітною, залишила окупований Луганськ і переїхала до Одеси, сподіваючись знайти безпечне життя.

Раніше «Главком» повідомляв, що очільник МВС Ігор Клименко вручив відзнаки дітям-героям 2025 року, які проявили відвагу, рятували інших, діяли попри небезпеку, біль і страх

Також нагадаємо, Одеса залишається однією з цілей регулярних російських атак. У ніч з 3 на 4 червня 2025 року Одещину знову атакували ударні дрони. 

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Теги: діти дрон МВС

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Новини

Дівчинка з Одеси, яка врятувала маму під час атаки дронів, отримала нагороду від МВС
Дівчинка з Одеси, яка врятувала маму під час атаки дронів, отримала нагороду від МВС
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