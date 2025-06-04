Атака дронів на Одещину: з’явилися фото та відео наслідків

На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували

Внаслідок нічної атаки на Одещину пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та СТО

Росія сьогодні вночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО.

Попередньо, постраждала одна людина.

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

На Одещині рятувальники ліквідували пожежі, які виникли в результаті атаки російських дронів



Попередньо, постраждала 1 людина. pic.twitter.com/gLS7jVqTb6 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 4, 2025

Нагадаємо, російські терористи атакували Новобаварський район Харкова двома ракетами, тип яких встановлюється, та девʼятьма ударними безпілотниками. Один із дронів впав у парку та не розірвався. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення приватних підприємств, СТО, приватні житлові будинки тощо. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Отримав поранення чоловік.

У ніч на 4 червня російські терористи атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.