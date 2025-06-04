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Атака дронів на Одещину: з’явилися фото та відео наслідків

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака дронів на Одещину: з’явилися фото та відео наслідків
На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували
фото: ДСНС

Внаслідок нічної атаки на Одещину пошкоджені житлові будинки, складські приміщення та СТО

Росія сьогодні вночі атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На місцях спалахнули пожежі, рятувальники їх ліквідували. Пошкоджені житлові будинки, складські приміщення, СТО.

Попередньо, постраждала одна людина.

Атака дронів на Одещину: з’явилися фото та відео наслідків фото 1
Атака дронів на Одещину: з’явилися фото та відео наслідків фото 2

Психологи ДСНС надавали допомогу місцевим мешканцям.

Нагадаємо, російські терористи атакували Новобаварський район Харкова двома ракетами, тип яких встановлюється, та девʼятьма ударними безпілотниками. Один із дронів впав у парку та не розірвався. Внаслідок атаки пошкоджено приміщення приватних підприємств, СТО, приватні житлові будинки тощо. Внаслідок ударів спалахнули пожежі. Отримав поранення чоловік.

У ніч на 4 червня російські терористи атакували Україну 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Теги: дрон ракета Одещина війна росія окупанти

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