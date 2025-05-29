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Школяр, який врятував людей у Сумах після ракетного удару, здобув срібло чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Школяр, який врятував людей у Сумах після ракетного удару, здобув срібло чемпіонату Європи
Кирило (ліворуч) займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі «Факел»

Кирило був поранений 13 квітня внаслідок ворожої атаки по історичному центру Сум

13-річний Кирило Ілляшенко з Сум, який врятував пасажирів автобуса після ракетного удару, посів друге місце на Чемпіонаті Європи з пляжної боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кордон.Медіа.

Мама хлопчика розповіла, що Кирило був поранений 13 квітня внаслідок ворожої атаки по історичному центру Сум. У голову хлопця потрапили три металевих уламки. Попри це Кирило тоді допоміг пораненим пасажирам вибратися із понівеченого автобусу.

Під час лікування хлопець сподівався, що швидко одужає та зможе поїхати на змагання, і це таки сталося.

Нагадаємо, після ракетного удару в Сумах спалахнув пасажирський автобус, у якому перебували 13-річний Кирило Ілляшенко та його мама. Через заблоковані двері пасажири опинилися в пастці. Попри поранення, Кирило зумів вибратися з охопленого вогнем транспорту через розбите вікно та допоміг врятувати інших людей, які залишалися всередині.

Кирило – учень восьмого класу Сумської школи №4. Також він займається вільною боротьбою в дитячо-юнацькій спортивній школі «Факел».

Як повідомлялося, російська ковзанярка Ксенія Коржова, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, лайкала дописи на підтримку війни.

Зазначається, що Коржова лайкнула в Instagram чотири дописи на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

Нагорний потрапив під санкції України, Канади, США, Великої Британіє, Європейського Союзу за підтримку російської агресії проти України.

Коржова, зокрема, лайкнула дописи з Путіним, російськими військовослужбовцями та російською військовою організацією «Юнармія».

Нагадаємо, до участі у відбірному турнірі Олімпіади було допущено чотирьох російських фігуристів (два основних і два запасні): Петро Гуменник, Аделія Петросян, Владислав Дікіджі та Аліна Горбачева.

Натомість, втратили шанс поїхати на Олімпіаду росіяни, які підтримували війну і про яких писав «Главком» – у парному катанні були заявлені Анастасія Мішина та Олександр Галлямов; у танцях на льоду – Олександра Степанова та Іван Букін.

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Теги: вільна боротьба Суми діти

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