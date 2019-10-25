Дні Польщі стартували в Одесі



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Одеситів та гостей міста чекає багато культурних заходів

«Генеральне Консульство Республіки Польща в Одесі проводить c 24 жовтня по 17 листопада 2019 року Дні своєї країни», - повідомили в департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міськради.

У цей період пройдуть покази польських фільмів, лекції, які будуть висвітлювати питання польської історії, концертні виступи, другий «Забіг Незалежності» та інші заходи.

По 28 жовтня в кінотеатрі «Планета Кіно» (просп. Небесної Сотні, 2/1) відбудуться XIV Дні польського кіно в Україні. Перегляд відкриє фільм «Кур'єр» Владислава Пасіковського. Цю та інші чотири стрічки, зняті за останні два роки в Польщі, можна буде подивитися в Києві, Одесі, Луцьку та Харкові.

5 листопада в 17:00 в Музеї книги Одеської національної наукової бібліотеки (вул. Пастера, 13, головний корпус) відбудеться презентація Беати Кост «Століття Полек. Жінки, які отримували незалежність».

На зустрічі автор книги «Жінки зі Львова», виданій у Варшаві в 2018 році (вид. Marginesy) розповість про жінок, які внесли вклад в жіночий рух, історію і культуру Польщі. Розповідь буде супроводжуватися презентацією.

9 листопада в 18:00 у Urban Music Hall (ул.Ришельевская, 33) прозвучать музичні розповіді польських музикантів Ангелі Габер і Томаша Дибаль. Музиканти поєднують етно-фолк із сучасною музикою і альтернативним звучанням. В активі Ангели - дебютний альбом «Розповіді з Землі» ( «Opowieści z Ziemi»), який отримав високу оцінку журі численних конкурсів, а також авторський диск «Добрі Духи» ( «Dobre Duchy»). Цей альбом виявився в першій десятці кращих польських фольклорних альбомів 2015 року.

16 листопада в Центральному парку культури і відпочинку ім. Т. Г. Шевченка (вул. Маразлієвська, 1/4) відбудеться ІІ Забіг Незалежності, присвячений 101-й річниці відновлення незалежності Республіки Польща.

Старт забігу - о 11:00, початок підтвердження реєстрації - з 10:00.

У програмі акції - масовий забіг на дистанцію 1918 метрів, яка символізує рік оголошення Польщею незалежності.

Учасниками марафону можуть стати жителі і гості міста - всі бажаючі, незалежно від віку і фізичної підготовки.