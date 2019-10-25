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    Момент перевертання бетономішалки в Одесі виклали в мережу

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    Момент перевертання бетономішалки в Одесі виклали в мережу

    9 жовтня в Одесі бетономішалка впала на бік і пошкодила електричний стовп. Відео виклали тільки сьогодні

    Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті Люстдорфської дороги і вулиці Транспортної.

    Судячи із запису з камери спостереження, ДТП сталося близько 11:15. На відео видно, як бетономішалка їде по Люстдорфської дорозі в сторону Таїрова і раптово вирішує повернути на вулицю Транспортну.

    На повороті автомобіль занесло і він завалився на бік. Падаючи, він пошкодив електроопору.

    Сам водій бетономішалки, за даними прес-служби патрульної поліції, постраждав. З місця аварії його госпіталізували.

    Джерело: Пушкинская.net

    ДТП Одеса водій автомобіль
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