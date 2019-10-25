Момент перевертання бетономішалки в Одесі виклали в мережу



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9 жовтня в Одесі бетономішалка впала на бік і пошкодила електричний стовп. Відео виклали тільки сьогодні

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті Люстдорфської дороги і вулиці Транспортної.

Судячи із запису з камери спостереження, ДТП сталося близько 11:15. На відео видно, як бетономішалка їде по Люстдорфської дорозі в сторону Таїрова і раптово вирішує повернути на вулицю Транспортну.

На повороті автомобіль занесло і він завалився на бік. Падаючи, він пошкодив електроопору.

Сам водій бетономішалки, за даними прес-служби патрульної поліції, постраждав. З місця аварії його госпіталізували.

Джерело: Пушкинская.net