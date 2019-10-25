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    На одеському ринку поліція затримала 28 мігрантів-нелегалів

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    <p>Затримані на одеському ринку &ndash; вихідці з КНР, Гвінеї, Бангладеш, Грузії, В&rsquo;єтнаму, Камеруну, Афганістану та Сенегалу</p> - На одеському ринку поліція затримала 28 мігрантів-нелегалів

    Затримані на одеському ринку – вихідці з КНР, Гвінеї, Бангладеш, Грузії, В’єтнаму, Камеруну, Афганістану та Сенегалу

    Фото: ДПСУ

    В декого із затриманих взагалі закінчився термін перебування в Україні

    На одеському ринку прикордонники виявили 28 порушників міграційного законодавства.

    Про це 25 жовтня повідомляє Державна прикордонна служба України.

    «Учора в Одесі правоохоронці виявили «працівників ринку» з КНР, Гвінеї, Бангладеш, Грузії, В’єтнаму, Камеруну, Афганістану та Сенегалу. На цей час із 28 затриманих 25 – притягнуто до адмінвідповідальності за ч.1 ст. 203 КУпАП. Відносно 16 осіб прийнято рішення про примусове повернення в країну походження», - заявили в ДПСУ.

    Заходи проводили оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби із залученням спецпідрозділу Одеського прикордонного загону, спільно з працівниками Нацполіції та Міграційної служби в Одеській області в рамках операції «Мігрант».

    Встановлено, що частина затриманих іноземців проживали в Україні без необхідних документів, інші працювали без відповідних документів на працевлаштування, в деяких взагалі закінчився термін перебування в Україні.

    Нагадаємо, 22 жовтня на ринку «Троєщина» в Деснянському районі Києва було виявлено 17 іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.

    Раніше правоохоронці затримали іноземців - сімох громадян Азербайджану - в ході профілактичного відпрацювання ринку «Столичний». Усі вони працювали в одному зі складських приміщень ринку і займалися фасуванням овочів.

    прикордонники кримінал Держприкордонслужба Одеса мігранти поліція
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