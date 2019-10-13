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    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси

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    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси

    В Одесі напередодні святкування Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди міста

    14 жовтня в Україні відзначається День захисника України. З нагоди державного свята в Одеській облдержадміністрації (просп. Шевченка, 4) відбулася урочиста церемонія нагородження військовослужбовців керівництвом Одеси та області.

    Заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь привітав військовослужбовців з державним святом і вручив нагороди.

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    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
    До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси

    За зразкове виконання службових обов'язків, високі досягнення у військовій справі, професіоналізм, бездоганну службу, особистий внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня захисника України були нагороджені:

    Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка»:

    • Загорулько Віталій Миколайович, полковник, заступник начальника управління зв'язку та інформаційних систем штабу військової частини А2393;
    • Зінько Іван Володимирович, підполковник, заступник командира частини - начальник організаційно-планового відділення військової частини А3674;
    • Карпенко Василь Петрович, прапорщик, командир автомобільного взводу автомобільної роти військової частини А2238;
    • Шульга Анатолій Васильович, старший мічман, помічник командира військової частини А3053.

    Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради:

    • Байдак Олександр Михайлович, начальник служби кадрової роботи військової частини 3014;
    • Баско Олег Володимирович, старший солдат, головний сержант військової частини А1785;
    • Блажко Сергій Борисович, старший лейтенант військової частини А1495;
    • Боженко Олександр Олександрович, начальник служби речового забезпечення військової частини 3014;
    • Войцещук Олександр Федорович, майор, заступник начальника відділу військової частини А3674;
    • Журахівський Дмитро Олександрович, капітан-лейтенант, офіцер штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
    • Козаченко Сергій Миколайович, старший інструктор окремого загону Південного територіального управління Національної гвардії України;
    • Лехман Костянтин Дмитрович, заступник командира батальйону військової частини 3012;
    • Никифоренко Володимир Андрійович, командир групи окремого загону Південного територіального керування Національної гвардії України;
    • Трібельский Олександр Віталійович, лейтенант, старший офіцер відділу військової частини А1495.
    Указом Президента України 14 жовтня оголошено Днем захисника України з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя українському народу, збереженню і розвитку національних військових традицій.
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