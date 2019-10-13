До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси
В Одесі напередодні святкування Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди міста
14 жовтня в Україні відзначається День захисника України. З нагоди державного свята в Одеській облдержадміністрації (просп. Шевченка, 4) відбулася урочиста церемонія нагородження військовослужбовців керівництвом Одеси та області.
Заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь привітав військовослужбовців з державним святом і вручив нагороди.
За зразкове виконання службових обов'язків, високі досягнення у військовій справі, професіоналізм, бездоганну службу, особистий внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня захисника України були нагороджені:
Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка»:
- Загорулько Віталій Миколайович, полковник, заступник начальника управління зв'язку та інформаційних систем штабу військової частини А2393;
- Зінько Іван Володимирович, підполковник, заступник командира частини - начальник організаційно-планового відділення військової частини А3674;
- Карпенко Василь Петрович, прапорщик, командир автомобільного взводу автомобільної роти військової частини А2238;
- Шульга Анатолій Васильович, старший мічман, помічник командира військової частини А3053.
Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради:
- Байдак Олександр Михайлович, начальник служби кадрової роботи військової частини 3014;
- Баско Олег Володимирович, старший солдат, головний сержант військової частини А1785;
- Блажко Сергій Борисович, старший лейтенант військової частини А1495;
- Боженко Олександр Олександрович, начальник служби речового забезпечення військової частини 3014;
- Войцещук Олександр Федорович, майор, заступник начальника відділу військової частини А3674;
- Журахівський Дмитро Олександрович, капітан-лейтенант, офіцер штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;
- Козаченко Сергій Миколайович, старший інструктор окремого загону Південного територіального управління Національної гвардії України;
- Лехман Костянтин Дмитрович, заступник командира батальйону військової частини 3012;
- Никифоренко Володимир Андрійович, командир групи окремого загону Південного територіального керування Національної гвардії України;
- Трібельский Олександр Віталійович, лейтенант, старший офіцер відділу військової частини А1495.