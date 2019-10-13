До Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди Одеси



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В Одесі напередодні святкування Дня захисника України військовослужбовцям вручили почесні нагороди міста

14 жовтня в Україні відзначається День захисника України. З нагоди державного свята в Одеській облдержадміністрації (просп. Шевченка, 4) відбулася урочиста церемонія нагородження військовослужбовців керівництвом Одеси та області.

Заступник Одеського міського голови Петро Рябоконь привітав військовослужбовців з державним святом і вручив нагороди.

За зразкове виконання службових обов'язків, високі досягнення у військовій справі, професіоналізм, бездоганну службу, особистий внесок у справу військово-патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня захисника України були нагороджені:

Почесною відзнакою Одеського міського голови «Подяка»:

Загорулько Віталій Миколайович, полковник, заступник начальника управління зв'язку та інформаційних систем штабу військової частини А2393;

Зінько Іван Володимирович, підполковник, заступник командира частини - начальник організаційно-планового відділення військової частини А3674;

Карпенко Василь Петрович, прапорщик, командир автомобільного взводу автомобільної роти військової частини А2238;

Шульга Анатолій Васильович, старший мічман, помічник командира військової частини А3053.

Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради:

Байдак Олександр Михайлович, начальник служби кадрової роботи військової частини 3014;

Баско Олег Володимирович, старший солдат, головний сержант військової частини А1785;

Блажко Сергій Борисович, старший лейтенант військової частини А1495;

Боженко Олександр Олександрович, начальник служби речового забезпечення військової частини 3014;

Войцещук Олександр Федорович, майор, заступник начальника відділу військової частини А3674;

Журахівський Дмитро Олександрович, капітан-лейтенант, офіцер штабу командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

Козаченко Сергій Миколайович, старший інструктор окремого загону Південного територіального управління Національної гвардії України;

Лехман Костянтин Дмитрович, заступник командира батальйону військової частини 3012;

Никифоренко Володимир Андрійович, командир групи окремого загону Південного територіального керування Національної гвардії України;

Трібельский Олександр Віталійович, лейтенант, старший офіцер відділу військової частини А1495.

Указом Президента України 14 жовтня оголошено Днем захисника України з метою вшанування бойового подвигу, самовідданості громадян, які присвятили своє життя українському народу, збереженню і розвитку національних військових традицій.