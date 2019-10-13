$300 за дозвіл: в Одесі моряки платили відкати за вихід у рейс



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Остаточна сума відкату залежала від складності випадку та платоспроможності клієнта

Співробітницю одного з учбово-тренувальних комплексів Одеси затримала СБУ на отриманні неправомірної вигоди від моряків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що посадовець одного із трьох існуючих в Україні учбових центрів, вимагала хабарі за надання освітніх послуг та оформлення дозвільних документів. Сертифікати для рядового складу, робочі та учбові дипломи, послужні книжки та паспорти моряків зловмисниця пропонувала придбати від 300 доларів.

Остаточна сума відкату залежала від складності випадку та платоспроможності клієнта. Затримали чиновницю на робочому місці під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 17 тисяч гривень з 32-х, раніше обумовлених.

Під час обшуку в службовому кабінеті зловмисниці правоохоронці вилучили ще понад 400 тисяч гривень, отриманих незаконним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії. Перевіряється причетність до оборудок посадових осіб Капітанії Одеського порту та Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків Міністерства інфраструктури України.

Викриття протиправних дій проводилось під процесуальним керівництвом військової прокуратури.