До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)



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Amera робить великий круїз по Середземному і Чорному морю Фото: «Думська»

Лайнер Amera пробуде в Одесі до вечора

30 жовтня Одеський порт прийняв океанський лайнер Amera.

Це перший візит до Одеси іноземного круїзного судна за останні кілька років, пише «Думська».

О 06:45 на зовнішньому рейді порту відбулася зустріч з лоцманським катером, а вже о 07:30 судно пришвартували до 15 причалу морського вокзалу.

Amera робить великий круїз по Середземному і Чорному морю, що почався 22 жовтня у французькій Ніцці. Далі судно відвідало Сіракузи, Пірей, Несебр і Констанцу.

Сьогодні о 18:00 воно залишить Одесу і піде в Стамбул.

Минулого разу іноземний лайнер заходив до Одеси в червні 2017 року. Це було невелике експедиційне судно IslandSky.

В останні три роки Одесу відвідували тільки українські круїзні судна.

До слова, 29 жовтня до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії.