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    До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)

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    <p>Amera робить великий круїз по Середземному і Чорному морю</p> - До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)

    Amera робить великий круїз по Середземному і Чорному морю

    Фото: «Думська»

    Лайнер Amera пробуде в Одесі до вечора

    30 жовтня Одеський порт прийняв океанський лайнер Amera.

    Це перший візит до Одеси іноземного круїзного судна за останні кілька років, пише «Думська».

    О 06:45 на зовнішньому рейді порту відбулася зустріч з лоцманським катером, а вже о 07:30 судно пришвартували до 15 причалу морського вокзалу.

    Amera робить великий круїз по Середземному і Чорному морю, що почався 22 жовтня у французькій Ніцці. Далі судно відвідало Сіракузи, Пірей, Несебр і Констанцу.

    Сьогодні о 18:00 воно залишить Одесу і піде в Стамбул.

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    До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)
    До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)
    До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)
    До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)
    До Одеси вперше за останні кілька років зайшов іноземний круїзний лайнер (фото)
    Фото: «Думська»

    Минулого разу іноземний лайнер заходив до Одеси в червні 2017 року. Це було невелике експедиційне судно IslandSky.

    В останні три роки Одесу відвідували тільки українські круїзні судна.

    До слова, 29 жовтня до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії. 

    Одеса корабель порт
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