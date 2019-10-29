Кораблі НАТО зайшли до Одеси



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Іспанський ESPS Sella, румунський Ros Lupu Dinescu, болгарський BGS Shkval та італійський ITS Numana пришвартувалися в Одесі

Делегація НАТО на чолі з генсекретарем Єнсом Столтенбергом відвідає кораблі

У вівторок, 29 жовтня, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу – Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії. Про таке повідомляє Міністерство оборони України.

«Ці кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі другої постійної протимінної групи НАТО, а до Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня», – йдеться в тексті повідомлення.

За попередньою інформацією, кораблі відвідає делегація НАТО на чолі з генсекретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться з Одеси 30 жовтня.

Раніше став відомий порядок денний візиту Північноатлантичної ради НАТО в Україну.

Засідання Комісії Україна – НАТО розпочнеться у Києві 31 жовтня о 9:30. Широкий загал зможе почути вітальні слова на початку засідання. Об 11:00 відбудеться спільна зустріч з пресою Столтенберга і Зеленського. Виступ генсека НАТО у парламенті запланований приблизно на 11:50.