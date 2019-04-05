«Французька весна» в Одесі розпочнеться 10 квітня



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Культурний фестиваль «Французька весна» відкриється в Одесі 10 квітня, і пройде вже в шістнадцятий раз

Кіно, архітектура, музика та мода – це одна з найбільш мультидисциплінарних подій року. Про це заявила директор департаменту інвестицій, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Одеської обласної державної адміністрації Євгенія Волинець.

«Щорічний успіх «Французької весни» — яскравий приклад культурного обміну та взаємозбагачення. І я впевнена, що з кожним фестивалем міжкультурні зв'язки наших країн лише зміцнюються. Фестиваль завжди тішить учасників оригінальними ідеями, знайомить з унікальними творчими колективами, новинками кінематографа, традиційною кухнею і все це зі справжнім французьким шармом», — наголосила Євгенія Волинець.

Зазначимо, фестиваль буде офіційно відкрито 10 квітня під час концерту «Показ Тріо» з програмою «Французька імпровізація». Організатори підготували насичену кіно-програму, архітектурні прогулянки, модний показ, концерти і навіть майстер-класи з кулінарії та вивчення портфоліо для фотографії.

Нагадаємо, загальною тематикою цьогорічного фестивалю обрано колір, як «символ сенсу, переконань і прихильності». Подія відбудеться за підтримки Одеської обласної державної адміністрації.