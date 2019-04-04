«Справі Краяна» вже рік: чи можливий вердикт після виборів?



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Допит свідків триватиме

Всупереч твердженням прокурорів НАБУ, будинок був у задовільному стані і після ремонту його можна було використовувати, - Шандрік

В Одесі у Малиновському суді й далі розглядають «справу Краяна» - заслуховують свідків, які 2016-го бачили, у якому стані перебуває будівля майбутньої «Євромерії».

Так, напередодні давав свої покази В'ячеслав Шандрік, який на той час працював заступником міського голови з питань будівництва. Він заявив у суді, що, всупереч твердженням прокурорів НАБУ, будинок був у задовільному стані і після ремонту його можна було використовувати.

Заслухали фахівця компанії «Екобуд плюс» Світлану Єфименко, яка за завданням свого керівництва 2016-го виїжджала на Косівську, 2Д з метою обстежити споруду для визначення її фактичного технічного стану. Єфименко в суді розповіла, що під час її візиту ремонтні роботи вже були розпочаті, і в підсумку стан будівлі визнали нормальним.

Також виступав, як свідок начальник управління пенсійного фонду в Одеській області Олександр Буряченко. Він і зовсім став нахвалювати «Євромерію» і заявив, що після переїзду в будинок на Косівській якість роботи його співробітників покращилася.

Допит свідків триватиме. У звинувачення, нагадаємо, заплановано опитати 110 свідків - депутатів міськради, чиновників, оцінювачів. Але навряд чи це посилить позиції прокурорів, адже очевидно, що кожен виступ очевидців і свідків буквально стає безкоштовним піаром Труханова.

Юристи, з якими спілкувалася «Думська» і які спостерігають за цим процесом, в один голос говорять, що у звинувачення немає шансів.

«За весь процес, а він уже триває рік, ми не почули жодного серйозного доказу. Ймовірно, що їх немає. Інакше вони б продовжували дотримуватися лінії обвинувачення, а не згадували б йому російські паспорти, що до справи, по суті, не відноситься», - говорить наш співрозмовник.

Адвокати Труханова налаштовані також оптимістично. Лінія захисту зводиться до того, що мер не одноосібно приймав рішення про придбання будівлі, а виніс це питання на обговорення в сесійній залі, де кожен із депутатів озвучив свою позицію і поставив питання, що цікавлять. Крім того, в обґрунтування ціни будівлі була надана експертна оцінка, з якою депутати мали можливість ознайомитися. (В суді про це говорили і опозиційні депутати, яких також допитували як свідків).

«Були отримані 4 рецензії на горезвісну оцінку, - каже адвокат Труханова Олександр Лисак. - Всі рецензенти (ліцензовані експерти оціночної діяльності, зокрема і державні) як один, підтвердили відповідність із Законом звіту про визначення ринкової вартості об'єкта нерухомості, а також об'єктивність формування ринкової вартості. При таких обставинах залишається лише здогадуватися, які ще заходи, на думку сторони звинувачення, повинен був зробити Труханов для визначення ринкової вартості будівлі «Євромерії?».

При цьому кожен з допитаних у суді депутатів підтвердив, що під час голосування вони керувалися особистим переконанням, і ніхто з керівників міста не здійснював тиск або вводив в оману перед голосуванням.

Також головним аргументом на користь міського голови зіграв і час - через 2 з гаком роки після того, як угодою щодо «Краяна» зацікавилися правоохоронці, будівля на Косівській, 2Д перетворилася в "Євромерію", куди переїхали співробітники департаментів, що є економією бюджету, тут же функціонує Центр адмінпослуг, куди за новими паспортами, довідками, виписками щомісяця звертаються тисячі одеситів. Складно тепер обвинувачам в суді довести, що покупка об'єкта була недоцільною і непотрібною громаді.

Про те, що НАБУ саме себе заганяє в кут зі «справою Краяна» «Думська» писала ще торік, адже саме по «Краяну» конкретно Труханова залучити дуже непросто, і навіть якщо будуть знайдені докази його особистої участі у підготовці цієї угоди, то максимум що йому світить - стаття про службову недбалість.

Зараз же джерела «Думській» в адміністрації президента заявляють, що якщо найближчим часом в «справі Краяна» не буде серйозних зрушень, то вона просто розвалиться. Тим більше це стане ймовірним через можливу зміну влади, при якій зміниться вся верхівка правоохоронних органів.

Нагадаємо, 27 березня Національне антикорупційне бюро України вжило низку заходів, щоб не допустити розвалу в суді «справи Краяна». Відкрили кримінальне провадження щодо свідків сторони звинувачення, які відмовилися давати свідчення проти мера.