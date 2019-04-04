В Одесі розширюють роботу з протидії ВІЛ та гепатитів



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У місті планують відкрити нові кабінети «Довіра» і підвищити доступність діагностики ВІЛ і гепатитів

Для сфери охорони здоров'я Одеси 2018 рік став важливим завдяки зміні ситуації щодо такого соціально значущого захворювання як ВІЛ-інфекція. Тривалий час Одеса перебувала в трійці лідерів серед захворюваності та поширеності ВІЛ серед містян.

Переломним моментом у поліпшенні ситуації з ВІЛ-інфекції стало підписання мером Одеси Геннадієм Трухановим Паризької декларації «Ініціатива щодо прискорення дій у великих містах: покінчимо з епідемією СНІДу». Скоординовані дії по боротьбі з ВІЛ в Одесі були відображені в Міській цільовій програмі протидії ВІЛ / СНІДу, туберкульозу, гепатитів та наркоманії «Прискорена відповідь Одеса» («Fast Track Odessa») на 2018-2020 роки.

Міським департаментом охорони здоров'я впроваджена нова стратегія активного виявлення ВІЛ-позитивних пацієнтів з ініціативи медпрацівників за допомогою швидких тестів у лікувально-профілактичних закладах Одеси. У супроводі пацієнтів з ВІЛ і надання їм комплексної медико-соціальної допомоги значну роботу ведуть громадські організації за принципом «рівний-рівному».

Результатом комплексної роботи з протидії ВІЛ стало збільшення минулого року на 25% кількості пацієнтів, які перебувають під диспансерним наглядом спеціалізованих закладів і які отримують антиретровірусну терапію.

Подальші заходи з протидії ВІЛ будуть спрямовані на підвищення охоплення диспансерним наглядом і лікуванням одеситів, які живуть з ВІЛ. Для цього планується відкрити в Одесі три нових кабінети «Довіра»: на базі міської клінічної лікарні №11, міських поліклінік №6 і №29. Наразі проводиться підготовча робота для створення кабінетів.

Розширення мережі кабінетів «Довіра» дозволить значно поліпшити показники напряму виявлених ВІЛ-позитивних людей на диспансерний облік, наблизити надання консультативної допомоги до населення.

Мірою, яка дозволить підвищити ефективність діагностики ВІЛ-інфекції на базі багатопрофільних лікарень, є створення пунктів тестування на ВІЛ для родичів і партнерів пацієнтів.

У контексті нової стратегії щодо виявлення ВІЛ-інфекції з використанням швидких тестів затверджено питання про застосування при первинному тестуванні на ВІЛ мультитестів - комбінованих тестів на дві і більше інфекції, серед яких гепатити В і С. Це дозволить отримати об'єктивні дані про поширеність вірусних гепатитів в Одесі для створення реєстру хворих з гепатитами, яких забезпечуватимуть препаратами прямої дії за рахунок коштів міського бюджету.

Розглядається питання про відкриття в Одесі за підтримки благодійного фонду «Фундація АНТИСНІД Україна-США» двох пунктів тестування на ВІЛ поза медичними закладами для обстеження широких верств населення міста. За висновком експертів і досвіду роботи пунктів у Києві та Львові, така форма тестування дає гарний результат у загальній системі протидії ВІЛ-інфекції.