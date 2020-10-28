Франко-український фестиваль молодого кіно «МІСТ» пройде онлайн



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В онлайн-форматі пройде франко-український фестиваль молодого кіно «МІСТ»

З 5 по 8 листопада 2020 року відбудеться франко-український фестиваль молодого кіно «МІСТ». Кінофестиваль проходитиме в онлайн-форматі на інтернет-платформі.

Програма фестивалю представлена короткометражними фільмами молодих французьких та українських кінематографістів у трьох категоріях: «Короткометражне ігрове кіно», «Короткометражне документальне кіно» і «Короткометражне студентське кіно».

Також у рамках фестивалю пройде позаконкурсна програма, на ній будуть представлені перші короткометражні фільми молодих, але вже визнаних режисерів українського кіно: Антоніо Лукича, Марисі Нікітюк, Нарімана Алієва та інших.

Для забезпечення роботи фестивалю «МОСТ» створена інтернет-платформа, на якій буде розташований весь відеоконтент в усіх напрямках роботи фестивалю, а також всіх конкурсних і позаконкурсних програм. Доступ до перегляду буде відкритий після обов'язкової реєстрації на платформі.

Перегляд усіх програм кінофестивалю, а також подальша робота інтернет-платформи фестивалю «МІСТ» буде абсолютно безкоштовною для всіх зареєстрованих глядачів.

Фестиваль «МІСТ» - це унікальна можливість об'єднати молодих кінематографістів України і Франції, а також створити міжнародну колаборацію в галузі кіноселекціі молодіжної частини кіновиробників у різних спеціальностях.

Фестиваль покликаний стати справжнім мостом між молодими майстрами кіно Франції та України.