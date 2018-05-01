Громадянин Норвегії намагався перетнути українсько-румунський кордон річкою Дунай

Напередодні професійного свята прикордонники затримали порушника державного кордону

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Норвегії при спробі незаконно перетнути державний кордон. Про появу невідомого на березі річки Дунай інформацію отримав дільничний інспектор прикордонної служби. Негайно на перевірку виїхав прикордонний наряд, який заскочив іноземця на гарячому. Цікавим фактом є те, що кордон той намагався



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Напередодні професійного свята прикордонники затримали порушника державного кордону

Прикордонники Ізмаїльського загону затримали громадянина Норвегії при спробі незаконно перетнути державний кордон. Про появу невідомого на березі річки Дунай інформацію отримав дільничний інспектор прикордонної служби.

Негайно на перевірку виїхав прикордонний наряд, який заскочив іноземця на гарячому. Цікавим фактом є те, що кордон той намагався перетнути за допомогою двох пластикових бочок. Горе-мандрівник пояснив, що планував потрапити до Африки через Румунію та інші країни ЄС.

У ході перевірки документів також з’ясувалося, що він перевищив строки перебування на території Україні. Крім того, «зелені кашкети» виявили у порушника 128 пігулок з нарковмісною речовиною, кошти у сумі понад 14 тисяч гривень, 6 гаджетів та 6 одиниць біжутерії.

По даному факту прикордонники повідомили взаємодіючі органи.

За спробу незаконного перетину державного кордону та порушення правил перебування на території України на норвежця складено процесуальні документи. Подальшу його долю вирішить суд.