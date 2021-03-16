ГРВІ та грип в Одесі: захворіли майже п'ять тисяч містян

Захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі відповідає сезонному рівню і перебуває нижче за епідемічний поріг

З усіх хворих 60,1% склали діти у віці до 17 рокі

За минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 4809 одеситів

Про це повідомляє пресслужба ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Так, захворюваність на ГРВІ та грип в Одесі відповідає сезонному рівню і перебуває нижче за епідемічний поріг. З усіх хворих 60,1% склали діти у віці до 17 років. Захворюваність на ГРВІ та грип серед дітей знизилася на 13,2%, у порівнянні з попереднім тижнем.

Нагадаємо, за минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 201295 людей, із них 47,6% — діти віком до 17 років. Найвищий показник – в Івано-Франківській області (897,3 на 100 тис. населення), найменший – у Харківській (343,1 на 100 тис. населення). Інтенсивний показник захворюваності становить 529,8 на 100 тис. населення, що на 9,1% більше епідемічного порога, розрахованого для України.