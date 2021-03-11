  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Захворюваність на ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Україні зафіксована висока захворюваність на ГРВІ - Захворюваність на ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг
    В Україні зафіксована висока захворюваність на ГРВІ
    Фото з відкритих джерел

    Найвищий показник захворюваності на ГРВІ в Івано-Франківській області

    За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 201295 людей, із них 47,6% — діти віком до 17 років.

    Найвищий показник – в Івано-Франківській області (897,3 на 100 тис. населення), найменший – у Харківській (343,1 на 100 тис. населення). Інтенсивний показник захворюваності становить 529,8 на 100 тис. населення, що на 9,1% більше епідемічного порога, розрахованого для України.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

    Зазначається, що в Україні відсутнє географічне поширення грипу.

    За тиждень проти грипу вакциновано 1021 людину, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 192310 осіб.

    МОЗ також повідомляє, що інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10% менше аналогічного періоду минулого сезону;

    Із 28 вересня 2020 року до 7 березня 2021 року перехворіло 9,4% населення країни; було госпіталізовано 80403 осіб, із них 31,2% — діти віком до 17 років.

    Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

    Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший.

    Клінічні ознаки грипу:

    • раптовий початок;
    • головний біль;
    • ломота у м’язах і суглобах;
    • біль у горлі;
    • підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
    • кашель;
    • в окремих випадках — блювота і пронос.

    Як можна заразитися вірусом грипу

    Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

    Як довго є заразним хворий на грип

    Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, сім днів.

    Ускладнення грипу

    Найчастіше це пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я грип хвороби епідемія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies