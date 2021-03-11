Захворюваність на ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг

В Україні зафіксована висока захворюваність на ГРВІ

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ в Івано-Франківській області

За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 201295 людей, із них 47,6% — діти віком до 17 років.

Найвищий показник – в Івано-Франківській області (897,3 на 100 тис. населення), найменший – у Харківській (343,1 на 100 тис. населення). Інтенсивний показник захворюваності становить 529,8 на 100 тис. населення, що на 9,1% більше епідемічного порога, розрахованого для України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що в Україні відсутнє географічне поширення грипу.

За тиждень проти грипу вакциновано 1021 людину, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 192310 осіб.

МОЗ також повідомляє, що інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10% менше аналогічного періоду минулого сезону;

Із 28 вересня 2020 року до 7 березня 2021 року перехворіло 9,4% населення країни; було госпіталізовано 80403 осіб, із них 31,2% — діти віком до 17 років.

Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший.

Клінічні ознаки грипу:

раптовий початок;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38 °С і більше;

кашель;

в окремих випадках — блювота і пронос.

Як можна заразитися вірусом грипу

Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).

Як довго є заразним хворий на грип

Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, сім днів.

Ускладнення грипу

Найчастіше це пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.