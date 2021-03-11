Захворюваність на ГРВІ в Україні перевищила епідемічний поріг
Найвищий показник захворюваності на ГРВІ в Івано-Франківській області
За минулий тиждень в Україні на ГРВІ захворіли 201295 людей, із них 47,6% — діти віком до 17 років.
Найвищий показник – в Івано-Франківській області (897,3 на 100 тис. населення), найменший – у Харківській (343,1 на 100 тис. населення). Інтенсивний показник захворюваності становить 529,8 на 100 тис. населення, що на 9,1% більше епідемічного порога, розрахованого для України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Зазначається, що в Україні відсутнє географічне поширення грипу.
За тиждень проти грипу вакциновано 1021 людину, з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 192310 осіб.
МОЗ також повідомляє, що інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ на 10% менше аналогічного періоду минулого сезону;
Із 28 вересня 2020 року до 7 березня 2021 року перехворіло 9,4% населення країни; було госпіталізовано 80403 осіб, із них 31,2% — діти віком до 17 років.
Летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.
Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але набагато небезпечніший.
Клінічні ознаки грипу:
- раптовий початок;
- головний біль;
- ломота у м’язах і суглобах;
- біль у горлі;
- підвищення температури тіла до 38 °С і більше;
- кашель;
- в окремих випадках — блювота і пронос.
Як можна заразитися вірусом грипу
Вірус грипу передається повітряно-краплинним, повітряно-пиловим шляхом (вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання), внаслідок тісного контакту (перебування на відстані близько 2 м).
Як довго є заразним хворий на грип
Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, сім днів.
Ускладнення грипу
Найчастіше це пневмонія, що інколи може за 4-5 днів призвести до смерті хворого. Також нерідко розвивається серцева недостатність.