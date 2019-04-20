В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)



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Кінологи і вибухотехніки обстежили будівлі ТЦ Фото: Нацполіція

Вибухових пристроїв та речовин не виявлено

Сьогодні, 20 квітня, на спецлінію «102» одне за одним надійшли повідомлення про те, що на вулицях Катерининській та Пантелеймонівській в Одесі заміновані два торговельні центри. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

Близько 14-ї години будівлю ТЦ на вулиці Катерининській та прилеглу до неї територію перевірено. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано 760 співробітників та відвідувачів.

Станом на 14:55, було перевірено будівлю ТЦ на вулиці Пантелеймонівській та прилеглу до неї територію. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано 300 співробітників та відвідувачів.

Нагадаємо, сьогодні близько 15:00 на Центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію людей у зв'язку з повідомленням про мінування.