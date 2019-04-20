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    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)

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    Кінологи і вибухотехніки обстежили будівлі ТЦ - В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    Кінологи і вибухотехніки обстежили будівлі ТЦ
    Фото: Нацполіція

    Вибухових пристроїв та речовин не виявлено

    Сьогодні, 20 квітня, на спецлінію «102» одне за одним надійшли повідомлення про те, що на вулицях Катерининській та Пантелеймонівській в Одесі заміновані два торговельні центри. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

    На місці події працювали вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група.

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    Близько 14-ї години будівлю ТЦ на вулиці Катерининській та прилеглу до неї територію перевірено. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано 760 співробітників та відвідувачів.

    Станом на 14:55, було перевірено будівлю ТЦ на вулиці Пантелеймонівській та прилеглу до неї територію. Вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано 300 співробітників та відвідувачів.

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    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)
    В Одесі «замінували» два торгових центри: евакуювали понад тисячу людей (фото)

    Нагадаємо, сьогодні близько 15:00 на Центральному залізничному вокзалі Києва провели евакуацію людей у зв'язку з повідомленням про мінування.

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