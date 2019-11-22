Капремонт вулиці Софіївської вийшов на завершальний етап



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Капремонт вулиці Софіївської в рамках створення магістрального трамвайного маршруту «Північ - Південь» вийшов на завершальний етап

Капітальний ремонт вул. Софіївської в Одесі вийшов на завершальний етап. Роботи мають комплексний характер: змінюють дорожнє і трамвайне полотно, а також повністю всі інженерні комунікації, що проходять під вулицею. На сьогодні етап заміни інженерних мереж на вул. Софіївській завершено.

Проводиться встановлення зовнішнього освітлення від вул. Кінної до вул. Ольгіївської. На цій ділянці необхідно ще провести контактну мережу трамвая і нанести двошарове асфальтне покриття на проїжджу частину між трамвайними плитами і тротуарами.

Укладання нового трамвайного полотна на вул. Софіївській також завершено. Модернізація трамвайної колії на вул. Софіївській проходить за так званою чеською технологією (її ще називають бесшпальною блоковою), згідно з якою шляхи змонтовані в плитах. Трамвайні плити вже укладені до вул. Ольгіївської, проводиться монтаж рейок.

Проводяться роботи з оновлення тротуарів від вул. Торгової до вул. Кінної. Тротуарну плитку укладають на основу з декількох шарів: гравійно-піщаної суміші, бетону і цементно-піщаної суміші. Така технологія забезпечує стійкість тротуарів до високих навантажень і механічних пошкоджень і, як наслідок, довгостроковість їх експлуатації. Тротуари на ділянці від вул. Кінної до вул. Ольгіївської розпочнуть облаштовувати після завершення встановлення опор під зовнішнє освітлення і нову контактну мережу трамвая.

Проводяться роботи і з капремонту узвозу Маринеска. Тут трамвайні колії укладені на відокремленому полотні, тому оновлювати їх будуть за традиційною (залізничною) технологією - на бетонні шпали. Замінять також контактну трамвайну мережу, для цього встановлять 13 нових опор, а також 26 нових опор для вуличного освітлення.

Крім того, замінять мережі водопроводу, обладнають зливову каналізацію, після цього оновлять покриття проїжджої частини і тротуарів, облаштують кишені для контейнерів твердих побутових відходів.

Також буде виконано з'єднання трамвайних колій на перехресті вул. Софіївської, вул. Ольгіївської і узвозу Маринеска. Тут колії розташовані по вигину, тому, згідно з технічними вимогами, нові трамвайні рейки будуть укладені на дерев'яних шпалах. Характер проведених дорожніх робіт передбачає надалі повне перекриття руху узвозом Маринеска. Детальніше про це буде повідомлено додатково.