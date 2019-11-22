З туристичним потенціалом Одеси знайомили на міжнародній виставці у Варшаві

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На виставці Одеса представлена вдруге

21 листопада 2019 року в Палаці культури і науки Варшави (Польща) стартувала XXVII міжнародна туристична виставка «International Travel Show TT Warsaw», яка триватиме до 23 листопада цього року.

На такій виставці Одеса представлена вдруге. Виставка є центральним майданчиком для встановлення контактів і налагодження відносин між представниками індустрії туризму і відпочинку Польщі та інших країн світу.

«International Travel Show TT Warsaw» проводиться з 1993 року і щорічно збирає понад 500 експонентів, що представляють свої унікальні туристичні продукти та послуги. У 2018 році на неї прибули понад 20 000 відвідувачів з усього світу.

«International Travel Show TT Warsaw» - це можливість проведення ділових зустрічей на міжнародному рівні з метою створення і підтримки ділових контактів між іноземними представниками туристичної індустрії та польськими туроператорами, турагентствами, страховиками і представниками інших сфер обслуговування.

Організаторами виставки заплановано також проведення семінарів, воркшопів і конференцій.